Vendas de carros caem pelo 3º mês seguido na China, com escassez de chips

As exportações da China deram um salto anual de 25,6% em agosto, segundo dados publicados nesta terça-feira, 7, pelo órgão alfandegário do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho de 17% no período. Em julho, as exportações chinesas foram 19,3% maiores do que um ano antes.

Também na comparação anual, as importações chinesas aumentaram 33,1% em agosto, ganhando força em relação à alta de 28,1% de julho e superando o consenso do mercado, de acréscimo de 25,7%.

Já o superávit da balança comercial da China em agosto somou US$ 58,34 bilhões, acima dos US$ 56,6 bilhões de julho e também das expectativas, de US$ 48 bilhões.

Tags