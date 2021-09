Indicador Antecedente de Emprego sobe 0,9 ponto em agosto ante julho, diz FGV

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 0,9 ponto na passagem de julho para agosto, para 90,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). É o maior nível do índice desde fevereiro de 2020, antes da pandemia, quando estava em 92,0 pontos. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp subiu 2,3 pontos. Foi a quinta alta seguida no IAEmp.

"Após o impacto da segunda onda de covid, o movimento iniciado de flexibilização desde então parece ter contribuído para a retomada do mercado de trabalho. O resultado mais tímido do indicador nesse mês sugere que essa recuperação ainda deve ser gradual. O controle da pandemia e a melhora do setor de serviços, setor que mais emprega, são fundamentais para a continuidade desse cenário positivo", diz a nota divulgada nesta quarta-feira pela FGV.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

Em agosto, quatro dos sete componentes do IAEmp contribuíram para a alta. Segundo a FGV, assim como ocorreu em julho, o destaque de agosto foi o indicador que mede a situação corrente dos negócios no setor dos Serviços, com aumento de 7,4 pontos ante julho, contribuindo com 1,1 ponto para a alta do indicador agregado.

Tags