Governo troca um dos conselheiros da Itaipu Binacional

Com uma ideia de jogo mais reativo, não precisando manter a posse bola para gerar situações de gols, o Ceará é a segunda equipe que menos troca passes no Campeonato Brasileiro. Com uma média de 366 toques por partida, o Vovô só fica à frente da Chapecoense no quesito, que detém cerca de 359,6 passes por confronto. Os números são do portal WhoScore.



Sobre o assunto Jorge Victor não é mais treinador do time feminino do Ceará

"Foco é ser melhor que o ano passado", diz Naressi sobre campanha do Ceará na Série A

Conversas entre Santos e Yony não avançam e atacante deve permanecer no Ceará

Como consequência dos poucos passes trocados na Série A, o clube de Porangabuçu acaba ocupando também a segunda posição entre as equipes que menos acertam toques em quantidade. Com uma média de 259,5 no alvo, o Alvinegro, novamente, só supera o lanterna da competição, a Chape, com 257,6.

Apesar das marcas pouco expressivas, a precisão do Alvinegro não está abaixo dos outros times da primeira divisão. Com 50,8 toques errados, o Vovô ocupa a nona colocação dos times com menos passes fora do alvo. O Flamengo, próximo adversário do Ceará na Série A, é a equipe que mais erra passes com quase 60 equívocos por confronto (59,6).

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo, 22, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Com 23 pontos e na oitava colocação, o Vovô precisa de uma vitória para ficar a um ponto do Rubro-Negro, que tem 27, na quinta posição.

Tags