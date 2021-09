PMI de serviços cai a 61,7 em agosto nos Estados Unidos, diz ISM

Beneficiários do Bolsa Família inscritos no Auxílio Emergencial de 2021 recebem o pagamento em calendário específico, tendo como base cronograma de pagamento do programa social já aprovado. Assim, em geral, estes recebem o valor do auxílio alguns dias antes da população geral e com direito ao saque imediato do valor depositado.

Assim, aqueles inscritos no Bolsa Família que recebem o Auxílio recebem nos meses de agosto, setembro e outubro, o pagamento referente a 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial de 2021 respectivamente. O POVO lista abaixo todas as datas de pagamento.

O pagamento, feito pela Caixa Econômica Federal, ocorre de forma escalonada assumindo como base o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, a começar os pagamentos com NIS com final 1 e encerrar com aqueles com NIS 0.

Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social. Assim, os beneficiários do Bolsa Família, que recebem o auxílio, deverão receber o depósito do valor da ação emergencial no mesmo dia em que seria pago o valor do programa social já existente.

O POVO lista abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família do mês de setembro e de outubro.

Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família no mês de setembro

NIS com final 1: 17 de setembro

17 de setembro NIS com final 2: 20 de setembro



20 de setembro NIS com final 3: 21 de setembro



21 de setembro NIS com final 4: 22 de setembro



22 de setembro NIS com final 5: 23 de setembro



23 de setembro NIS com final 6: 24 de setembro



24 de setembro NIS com final 7: 27 de setembro



27 de setembro NIS com final 8: 28 de setembro



28 de setembro NIS com final 9: 29 de setembro



29 de setembro NIS com final 0: 30 de setembro



Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família no mês de outubro

NIS com final 1: 18 de outubro

18 de outubro NIS com final 2: 19 de outubro



19 de outubro NIS com final 3: 20 de outubro



20 de outubro NIS com final 4: 21 de outubro



21 de outubro NIS com final 5: 22 de outubro



22 de outubro NIS com final 6: 25 de outubro



25 de outubro NIS com final 7: 26 de outubro



26 de outubro NIS com final 8: 27 de outubro



27 de outubro NIS com final 9: 28 de outubro



28 de outubro NIS com final 0: 29 de outubro



