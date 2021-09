Condução da política monetária fica mais complexa com incertezas, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na manhã desta sexta-feira, 3, que a condução da política monetária fica mais complexa diante do momento de incerteza em relação à economia brasileira. Campos Neto participou do Finanças Mais, organizado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Austin Rating nesta sexta.

"A gente tem todos os choques externos, choques internos, a crise hídrica, mais um ruído eleitoral, de fato isso dificulta", disse Campos Neto. "Mas o BC tem de pensar que a nossa missão é atingir a meta, entregar a meta de inflação, isso é o elemento mais importante para garantir a estabilidade com crescimento sustentável de curto, médio e longo prazo."

Segundo Campos Neto, o descolamento da inflação em relação à meta na época em que a Selic atingiu a mínima histórica, em 2,0%, é maior do que o observado hoje, quando o BC está em um ciclo de aumento de juros para perseguir a meta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022. "Com os dados que a gente tinha naquele momento, a desancoragem para baixo em termos de magnitude era muito maior do que ela é para cima hoje. A gente está num exercício de olhar para o outro lado, entendendo essa inércia, os diversos choques", afirmou.

Campos Neto disse que a melhor forma de lutar contra as dificuldades de calibragem da política monetária é explicitar essas dificuldades e atuar com uma comunicação eficiente para o mercado. O presidente do BC afirmou ainda que a diferença entre projeções de inflação do mercado e da autarquia parte de questões sobre ritmo de fechamento do hiato do produto e inércia inflacionária.

De acordo com Campos Neto, o BC deve explicitar mais as suas visões sobre a trajetória do hiato do produto no próximo Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Cenário global

O presidente do Banco Central afirmou ainda que surpresas para cima nos índices de inflação têm sido observadas em grande parte do mundo, com pressões disseminadas tanto nos preços ao consumidor, quanto nos custos de produção.

"O grande exercício agora é saber qual é a passagem dessa inflação que veio do produtor para o consumidor", comentou Campos Neto. "Existe um movimento de reprecificação de inflações para a frente, com as inflações mundiais subindo e algumas que estavam encontrando uma estabilidade voltando a subir recentemente, como Alemanha e Inglaterra."

Gargalos

Campos Neto disse também que os gargalos na economia global, com produção limitada e demanda maior, têm piorado recentemente. O presidente do BC citou o fechamento de fábricas de carros no Brasil por falta de componentes como um sintoma deste problema.

O presidente do BC também mencionou que a economia mais digitalizada, com maior demanda por equipamentos de trabalho eletrônico, pode criar uma mudança estrutural de demanda por bens. Campos Neto afirmou ainda que a agenda de sustentabilidade tende a criar uma pressão de preços no curto prazo, batizada por ele de inflação verde, com aumento da demanda por alguns materiais. Ele ressaltou que a escassez de semicondutores que atinge o setor automotivo é a pior desde 1996.

Rio: exigência de comprovante de vacina reduz atrasos na 2ª dose Saúde 11:51 | Set. 03, 2021 Comprovante de vacinação contra a Covid-19 no município do Rio de Janeiro com a vacina da Pfizer. Após a prefeitura do Rio de Janeiro anunciar, no dia 27 de agosto, que iria exigir a comprovação vacinal contra covid-19 para acessar locais fechados como cinemas, clubes, academias e pontos turísticos, a procura nos postos de saúde aumentou e levou a uma diminuição de 40% no contingente em atraso da segunda dose. A informação foi divulgada durante a apresentação do 35º Boletim Epidemiológico da covid-19 na cidade, na manhã de hoje (3). A exigência começaria no dia 1º de setembro, mas devido à instabilidade no aplicativo ConecteSUS, no qual os cidadãos podem gerar o comprovante de vacinação de forma digital, a obrigatoriedade foi adiada para o dia 15 de setembro. De acordo com o superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Márcio Garcia, a estratégia é um "case de sucesso" para aumentar a proteção coletiva na cidade. "Desde a publicação dos decretos sobre a exigência da comprovação de vacinação para uma série de procedimentos, benefícios e ingresso em estabelecimentos, nós aumentamos a busca de pessoas que não haviam se vacinado e passaram a procurar as unidades de atenção primária, seja D1 ou D2, e tivemos uma redução de 40% de pessoas com a segunda dose em atraso. É o significado de que a estratégia deu certo e acaba sendo um incentivo para as pessoas que não se vacinaram regularizarem a situação". Na semana passada, a SMS havia divulgado que 180.277 cariocas não retornaram aos postos na data prevista para completar o esquema vacinal, sendo 50.634 pessoas com a CoronaVac, 122.652 com a Astrazeneca, e 6.991 com a Pfizer em atraso. Até o momento, 96,7% da população a partir de 18 anos na cidade recebeu ao menos a primeira dose e 51,4% estão com o esquema completo, seja com as duas doses ou a dose única da fabricante Jansem. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, destaca que a procura foi maior que o esperado pela pasta, o que levou ao esgotamento dos estoques da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan, em São Paulo. "Foi muito impressionante a corrida para tomar a primeira dose e a segunda dose de pessoas que estavam com a vacina atrasada. A gente não esperava um resultado tão positivo. Ao longo das próximas duas semanas uma série de ações serão feitas, de treinamento, orientação, fiscalização. Importante destacar que quem tomou a vacina fora do país pode apresentar o certificado internacional e os certificado dos voluntários dos instituto de pesquisa, que tomaram a vacina lá no começo, ainda nos testes, também são válidos". O certificado da vacinação será exigido de acordo com o calendário de imunização. Para quem tem 60 anos ou mais a obrigatoriedade para as duas doses começa em 15 de setembro. As demais idades seguem o escalonamento, com a comprovação apenas da primeira dose num primeiro momento e a partir de 15 de novembro será exigido o certificado de segunda dose para as idades de 18 a 29 anos. Quem notar divergências no certificado digital, pode enviar um e-mail para [email protected], ou procurar a unidade de saúde para fazer a correção. Boletim epidemiológico Os dados apresentados pela SMS indicam que os atendimentos por síndrome gripal e por síndrome respiratória aguda grave (Srag) na rede de urgência e emergência na cidade teve um leve declínio nos últimos dias. Os casos confirmados de covid-19 se estabilizaram em um platô bastante alto, depois da subida das últimas semanas. O número de óbitos teve um pequeno aumento nas semanas anteriores e estabilizou nas três últimas semanas. O aumento grande de síndrome gripal não veio acompanhado de casos graves nem de óbitos. O mapa de risco para transmissão da covid-19 permanece na cor laranja, de transmissão alta, em todo o município, sem alteração desde a semana 31. A vigilância genômica indica que, em agosto, 86% dos casos de Sars-CoV-2 na cidade são da variante Delta e 14,3% da variante Gama, sendo que na última análise feita no mês a proporção era superior a 90%. Apesar de ser mais transmissível, a SMS destaca que 96% dos casos de Delta identificados pela análise evoluíram para alta e cura, tendo sido registrado um óbito e uma pessoa continua internada. A análise genômica não é feita em todos os casos positivos de covid-19, apenas em uma amostragem dos pacientes. A Secretaria destaca que a pandemia não acabou e todas as medidas de proteção ainda são necessárias. Os decretos restritivos foram adiados até o dia 13 de setembro. Segundo Soranz, apesar de na última semana ter diminuído em 10% o número de pessoas internadas com covid-19 na cidade, 190 permanecem internadas com pós-covid e sequelas da doença.

Marcos Rogério exonera assessor investigado por tráfico de drogas para o Ceará Política 11:24 | Set. 03, 2021 Senador Marcos Rogerio ao participar do programa Sem Censura O senador Marcos Rogério (DEM-RO), membro da CPI da Covid e base do governo Bolsonaro, anunciou, na última quinta-feira, 2, a exoneração de um dos seus assessores que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) que investiga esquema criminoso de envio de carregamento de drogas de Rondônia para o Ceará. O agora ex-assessor parlamentar teve a casa como alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Alcance. "Fui surpreendido com a notícia de busca e apreensão na casa de um dos meus assessores, lotado no escritório de apoio parlamentar de Porto Velho. Não tenho informações se existe ou não envolvimento na prática de algum ilícito, mas em decorrência das investigações em curso decidi exonerá-lo, aguardando maiores esclarecimentos dos fatos", informou. Fui surpreendido com a notícia de busca e apreensão na casa de um dos meus assessores, lotado no escritório de Porto Velho (RO). Não tenho informações sobre a existência de ilícito, mas em decorrência das investigações decidi exonerá-lo, aguardando esclarecimentos dos fatos. — MARCOS ROGÉRIO (@MarcosRogerio) September 2, 2021 Marcelo Guimarães Cortez Leite era assessor do parlamentar e atuava em um escritório em Porto Velho, em Rondônia. Segundo a PF, o grupo movimentou uma tonelada de cocaína e chegou a receber R$ 1,5 milhão em 15 dias. Ao todo, 102 mandados judiciais, sendo 42 de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão foram cumpridos em seis cidades: Porto Velho, Cacoal, Guajará-Mirim, Boa Vista (todas em Rondônia), Fortaleza (CE) e Santa Luzia (MG). As investigações tiveram início ainda em agosto de 2020. A PF informou que "integrantes do grupo atuavam em duas frentes: um núcleo responsável na remessa de droga em carretas para o estado do Ceará e outro na ocultação do patrimônio". Podcast Jogo Político #149 - 7 de setembro: ameaça ou blefe de Bolsonaro?

Podcast Jogo Político #149 - 7 de setembro: ameaça ou blefe de Bolsonaro?

O presidente Jair Bolsonaro estimula manifestações de apoiadores na próxima terça-feira, 7 de setembro. Mobilização que levanta preocupação desde a presença de militares até os propósitos que podem afrontar a própria democracia. O que pretende Bolsonaro? O que, afinal, ocorrerá em 7 de setembro de 2021? Há risco real à democracia? Pode haver golpe? Ou Bolsonaro está blefando? Este é o tema do episódio 149 do podcast Jogo Político.

STF: maioria decide reabrir pedido de isenção para inscrição no Enem Educação 11:07 | Set. 03, 2021 Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou por reabrir o prazo para quem quiser pedir isenção da taxa de R$ 85,00 para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. O tema está sendo julgado em uma sessão própria do plenário virtual, iniciada ontem (2) e com a duração de 48h. O julgamento se encerra às 23h59 desta sexta-feira (3). Até o momento, seis ministros votaram a favor da reabertura do pedido de isenção, formando maioria. Desse modo, a decisão passa a surtir efeitos logo após o julgamento ser encerrado, salvo se algum dos cinco ministros que ainda não votaram pedir vista (mais tempo de análise) ou destaque (remessa para o plenário convencional). A expectativa, no entanto, é de que isso não ocorra, diante da urgência do assunto. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, Dias Toffoli. Para ele, diante do contexto social ocasionado pela pandemia de covid-19, o direito de isenção da taxa de inscrição no Enem deve ser ampliado, motivo pelo qual se faz necessário reabrir o prazo para a solicitação da gratuidade. Os ministros decidiram afastar uma das exigências para a gratuidade que estava prevista no edital - a necessidade de que os faltosos no Enem 2020 apresentassem justificativa por não ter comparecido, com comprovação documental. Nos termos do voto do relator, a maioria do Supremo votou por conceder uma liminar (decisão provisória de efeito imediato) para “determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, deixando-se de exigir justificativa de ausência do Enem 2020, de quaisquer candidatos, em razão do contexto pandêmico”. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclareceu nesta sexta que, no termos de seu voto, o prazo para inscrição no próprio Enem 2021, que já se encerrou, deverá ser reaberto somente para aqueles que comprovarem ter direito à gratuidade, sem que precisem justificar falta em edição anterior do exame. Exigência de justificativa A exigência da justificativa está prevista no edital do Enem deste ano, e foi questionada no Supremo por entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes) e a Educafro. Dez partidos também apoiam a ação - Cidadania, PC do B, PDT, PSB, PSOL, PSTU, PT, PV, Rede e Solidariedade. Pelas regras do edital, quem teve direito à isenção da taxa de inscrição no Enem 2020, mas faltou à prova, só poderia obter nova gratuidade se conseguisse justificar a ausência. A exigência afetou, por exemplo, ex-alunos da rede pública e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. As justificativas não podiam ser aleatórias, e precisavam ser comprovadas documentalmente, bem como se encaixar nas hipóteses previstas no edital. Elas incluíam situações como acidentes de trânsito, morte de familiar, emergências médicas e assaltos, entre outras. Quem estivesse com covid-19 ou tivesse contato com alguém infectado também poderia apresentar isso como justificativa. O candidato que faltou somente por medo relativo à doença, por exemplo, ou que não pudesse comprovar com documentos nenhuma outra razão para a falta, não estaria coberto. Devido à pandemia da covid-19, a edição 2020 do Enem foi realizada somente em janeiro deste ano. A taxa de abstenção (falta) atingiu níveis recordes, superando os 55% no segundo dia de prova. Argumentos Para as entidades estudantis e os partidos, tal exigência é “discriminatória”, por afetar somente os candidatos que não têm condições de pagar pela inscrição. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também ingressou no processo, manifestando-se contra a exigência de justificativa. “A decisão do Ministério da Educação de inviabilizar o pedido de isenção de taxa para os candidatos ausentes impedirá o ingresso no ensino superior de inúmeros estudantes pobres, o que viola o direito social à educação", diz a peça inicial do processo. Em sustentação oral, a Advocacia-Geral da União (AGU) argumentou que desde 2017 a justificativa de falta em Enem anterior é exigida para a concessão de isenção na taxa de inscrição, e que a medida serviu para reduzir em muito o absenteísmo ao longo dos anos. A medida visa “otimizar os gastos públicos” e “não teve o objetivo de discriminar estudantes ou reduzir o número de gratuidades, tanto é assim que 80% das solicitações de gratuidade foram concedidas”, disse a advogada da União Isabela Cartaxo de Arruda. Todo o processo de solicitação e concessão de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2021 já ocorreu em junho. Mais de 1,4 milhões de gratuidades foram concedidas. Ao todo, 3.109.762 de candidatos se inscreveram para realizar o exame, cujas provas estão marcadas para 21 e 28 de novembro. Esse foi o menor número de inscrições desde 2005. Voto Em seu voto, seguido pela maioria, Toffoli, concordou com os argumentos dos requerentes e escreveu que “criar barreira para que determinado grupo participe no Enem seria inviabilizar seu ingresso no ensino superior”. O ministro frisou que, em seu entendimento, isso violaria diversos preceitos fundamentais previstos na Constituição, em especial o direito à educação, a garantia de acesso a níveis elevados de ensino e a meta de reduzir as desigualdades sociais. Ele acrescentou que o contexto social ocasionado pela pandemia de covid-19 seria suficiente para afastar qualquer necessidade de justificativa para se ter faltado ao Enem 2020. "Nesse quadro, não se justifica exigir que os candidatos de baixa renda que optaram por não comparecer à prova por temor ou insegurança quanto ao nível de exposição da própria saúde ou de outrem, ou por qualquer outro motivo relacionado ao contexto de anormalidade em que aplicadas as provas do Enem, comprovem o motivo da sua ausência, por se tratar de circunstâncias que não comportam qualquer tipo de comprovação documental", escreveu o ministro.

Mais de 100 mil adolescentes de Fortaleza foram vacinados em uma semana 10:48 | Set. 03, 2021 Vacinação de adolescente já atingiu mais de 100 mil jovens da faixa de 12 a 17 anos Em uma semana, entre 26 de agosto e 1º de setembro, 102.517 adolescentes entre 17 e 12 anos foram vacinados com a primeira dose contra a Covid-19 em Fortaleza. A informação é da secretária de saúde (SMS), Ana Estela, em transmissão ao vivo nessa quinta-feira, 2. Ao todo, na Capital, os oito meses de campanha de vacinação já atingiu com pelo menos uma dose cerca de 1,8 milhão de pessoas. Mais de 814 mil já estão imunizados com o esquema vacinal completo. Outros 27.136 fortalezenses também estão imunizados ao tomarem a dose única. Segundo a titular da SMS, o avanço da vacinação entre a faixa etária mais jovem vai ajudar no retorno das aulas no ensino híbrido de alunos da rede municipal de educação, previsto para o dia 8 deste mês. "Esse momento tem sido muito esperado para quem se preocupa com o bem-estar das crianças, que vai muito além da saúde física. E esse retorno das aulas presenciais vai respeitar todos os protocolos sanitários, foi construído em conjunto com as pastas de Saúde e Educação", ressaltou Ana Estela. Além dos alunos, 90% dos profissionais dos professores da rede municipal já completaram o esquema de vacinação, tomando as duas doses. O percentual que falta, de acordo com a titular, seria de pessoas que foram agendadas, mas não compareceram. LEIA MAIS| Aulas presenciais da rede municipal de Fortaleza começam pelo infantil e fundamental Nesta sexta-feira, 3, a primeira dose será aplicada somente no Sesi Parangaba, apenas no processo de repescagem da população adulta. A vacinação de jovens até os 12 anos deve ser concluída até o dia 20, data prevista pela gestão para as a faixa etária voltar para a escola, segundo o plano de retomada das aulas.

Podem receber a primeira dose pessoas agendadas e reagendadas, a população acima de 40 anos cadastrada no Saúde Digital e residente em Fortaleza, e aqueles que perderam a primeira dose por motivos de viagem a trabalho, diagnóstico de Covid-19 ou intervalo entre vacinas. Para estes casos, é necessário apresentar comprovação.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente