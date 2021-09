Moedas digitais: BIS e 4 BCs lançam plataforma para movimentações internacionais

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) está lançando junto a uma série de bancos centrais um programa para moedas digitais para movimentações externas. Em comunicado, o chamado Projeto Dunbar tem como objetivo descrito desenvolver um protótipo de plataformas compartilhadas para transações internacionais usando vários moedas digitais de bancos centrais (CBDC, na sigla em inglês).

A expectativa é permitir que as instituições financeiras negociem diretamente umas com as outras, eliminando a necessidade de intermediários e cortando o tempo e o custo das transações, segundo a publicação.

As autoridades monetárias de Austrália, Malásia, África do Sul e Cingapura estão envolvidas no projeto. Segundo o comunicado, o trabalho irá explorar a dimensão internacional do design e suporte das CBDC os esforços do roteiro do G-20 para melhorar os pagamentos transfronteiriços. A expectativa é de que os resultados sejam publicados no início de 2022.

Tags