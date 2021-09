Empregador tem até segunda-feira para pagar parcela de FGTS suspenso

Já estão abertas as inscrições para a Chamada Pública Procel - Eficiência Energética no Setor Público, que oferecerá investimento recorde de R$ 67,5 milhões em projetos de todo o país. As inscrições, que terminam no dia 26 de novembro deste ano, podem ser feitas no link http://www.eletrobras.com/chamadapublicaeficienciasetorpublico.



"Novas formas de pensar a edificação, tanto em sua concepção quanto no seu uso, permitem uma melhor racionalização e gestão do consumo de energia elétrica, além da redução de emissões de gases de efeito estufa", disse hoje (2) a arquiteta do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), Elisete Cunha.

O edital contempla a modernização de edificações públicas federais, estaduais e municipais existentes e localizadas em todo o território nacional. As propostas técnicas poderão ser enviadas até 30 de novembro.



De acordo com o edital, a lista das propostas técnicas consideradas aptas a passar para a segunda fase será divulgada no dia 21 de janeiro do próximo ano, e a classificação final, no dia 24 de março.



Executado pela Eletrobras e coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, o Procel destaca o protagonismo do setor público no combate ao desperdício de energia elétrica em edificações. O programa ressalta a importância desse cuidado ao destacar que a administração pública direta e indireta, com mais de 22 mil prédios próprios, incluindo escritórios, escolas, hospitais e universidades, representa uma parcela significativa do consumo total de eletricidade no país.

