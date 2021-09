PMI industrial da Alemanha cai a 62,6 em agosto, menor nível em 6 meses

Agosto não foi um mês romântico no mundo das celebridades. Marcado por separações, as quatro semanas do mês foram protagonistas do fim do relacionamento de diversos casais famosos - alguns de longas datas, outros nem tanto. Sem a ajuda do cupido, as uniões amorosas de Simone, Duda Reis, Whindersson, Luísa Sonza, Titi Muller, Vitão, Grazi Massafera, Naiara Azevedo, Jade Picon e Caio Castro chegaram ao fim.

Os casais de famosos que terminaram em agosto



Whindersson Nunes e Maria Lina

O humorista Whindersson Nunes e a estudante de Engenharia Maria Lina anunciaram o término do relacionamento em 13 de agosto, por meio das redes sociais. Juntos desde novembro de 2020, o casal passou por situações complexas em apenas noves meses de namoro.

Em janeiro deste ano, Whindersson divulgou que a namorada estava grávida. Em março, o casal fez um chá de revelação e descobriu que teriam, juntos, um menino - no mesmo dia, Whindersson pediu Lina em casamento. No entanto, em 31 de maio de 2021, o bebê João Miguel morreu logo após o nascimento prematuro de 22 semanas.

Abalados com o acontecimento, até hoje ambos compartilham a saudade da criança. O humorista escreveu uma música homenageando João, e Maria tem em sua descrição na bio no Instagram a frase: "Mamãe do anjo João Miguel".

"É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo", desabafou o artista no Instagram.

Maria também comentou sobre o assunto. "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as quatro paredes de uma casa sabem", escreveu a estudante na legenda de uma foto ao lado de Whindersson, publicada no Instagram.

Luisa Sonza e Vitão

O fim do relacionamento dos cantores foi confirmado por Luísa em entrevista ao portal Hugo Gloss, em 20 de agosto. Segundo revelou a cantora, os ataques que ambos vinham recebendo desde o começo do relacionamento, em setembro do ano passado, afetaram o estado emocional, a carreira, e por fim, o namoro dos artistas.



"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e aos ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele, mesmo que tenha que ser longe de mim", afirmou Luísa. Luísa e Vitão não postaram nenhum esclarecimento sobre o término em suas redes sociais.

Caio Castro e Grazi Massafera

O término de quase dois anos de relacionamento foi confirmado pelos atores em 29 de agosto. Em entrevista à revista Ela, do jornal Globo, Grazi comentou sobre o término.” Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história”, disse ela.



Segundo o Léo Dias, do Metrópoles, o fim não foi tão amigável e já existem rumores de uma suposta traição de Caio Castro. No entanto, o ator se manifestou em suas redes sociais e negou as especulações.

"Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos. Fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, o nosso amor. E se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando”, escreveu Caio na ferramenta Stories do Instagram.

Simaria e Vicent Escrig

Casados há 14 anos, o casal anunciou publicamente o divórcio em 16 de agosto. A cantora sertaneja, dupla de Simone, utilizou o seu perfil no Instagram para confirmar o fim do seu casamento com o espanhol Vicente Escrig. Na publicação, Simone afirmou que a decisão foi pensada “com muita clareza”.

"Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês. Comunico a todos que o meu relacionamento com o Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia", escreveu Simone na legenda.

O empresário e a cantora foram casados por 14 anos e têm dois filhos, Giovanna, de 9 anos e Pawel, de 5 anos.

Jade Picon e João Guilherme

Após três anos de namoro, os digitais influencers anunciaram o fim do relacionamento em 29 de agosto. O casal utilizou o Instagram para confirmar a informação aos fãs.

"É assim que eu quero lembrar de nós… do meu primeiro amor. E sinto que, para que essa memória se mantenha, esse seja o momento de seguirmos diferentes caminhos. Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo do melhor. Amo você", desabafou Jade na legenda de uma foto ao lado do ex.

"Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo", escreveu João.



Titi Muller e Tomás Bertoni

Casados desde 2019, o casal anunciou o divórcio em 14 de agosto. Em entrevista à revista TPM, a apresentadora disse que se separou do ex-marido, Tomás Bertoni, durante o período pandêmico.

“No dia em que a gente decidiu se separar, o alívio foi tão grande que a gente até transou. Imagina pegar uma apresentadora de programa de viagem e um músico, que rodava o Brasil inteiro, e trancar em um apartamento com um bebê. Foi tipo engaiolar bicho solto”, disse Titti. A apresentadora e Tomás são pais de Benjamin, de um ano.

Naiara Azevedo e Rafael

O casamento da cantora Naiara Azevedo com o empresário Rafael Cabral chegou ao fim em 27 de agosto. A confirmação do fim do relacionamento de nove anos foi feito pela cantora por meio de um post no Instagram.

“Não há palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas existe um momento em que precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação", escreveu ela na legenda de uma foto ao lado do ex-marido.

Duda Reis e Bruno Rudge

Em menos de três meses após assumirem o namoro, o relacionamento da modelo com o empresário chegou ao fim. A informação foi confirmada por meio de uma nota enviada por sua assessoria de imprensa, em 29 de agosto.

"Duda Reis e Bruno Rudge decidiram, em comum acordo, terminar o relacionamento amoroso. Porém, a ótima e ímpar relação entre ambos e suas respectivas famílias, permanece", diz o comunicado.

