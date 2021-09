'Inflação será mais persistente do que prevê o mercado'

Por que isso ocorre?

Como a inflação está se mantendo alta por muito tempo, as pessoas começam a tentar se adaptar a esse ambiente. O empresário tenta recompor sua margem aumentando os preços. Os funcionários barganham salários maiores. Todo mundo começa a projetar que o futuro vai ser parecido com o momento atual, de inflação alta. Com o choque inflacionário, logo depois de abril do ano passado, quando as surpresas começaram a aparecer, a inércia virou rapidamente. Com a inflação acumulada próximo a 9%, é natural esperar que a inércia aumente. Foi um erro apostar que ela tinha se quebrado estruturalmente.

Qual será o impacto dessa inflação mais alta do que o esperado na economia?

Há dois canais aqui. O juro vai ter de ir para um patamar mais restritivo para levar a inflação para a meta e terá de ficar mais alto por mais tempo. Isso impacta no crescimento. Outro lado é que o consumidor perde poder de compra. Se a economia estiver crescendo, esse poder de compra é reposto, e a inflação não é um grande problema. Mas, com a economia começando a desacelerar porque o juro de longo prazo já está mais alto devido às incertezas eleitoral, política e fiscal, o poder de compra pode ser corroído de maneira mais forte. Isso também freia a economia. Por isso, baixamos nossa expectativa de crescimento para 2% no ano que vem e ainda achamos que o viés é de baixa.

Como voltar a uma inércia menor?