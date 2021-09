Globenet anuncia segundo datacenter em Fortaleza  

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma espécie de poupança mantida pela Caixa Econômica Federal (CEF) para trabalhadores com carteira assinada. O POVO lista abaixo como fazer a consulta do saldo disponível, como solicitar recebimento do valor e o calendário das possibilidades de saque, incluindo a modalidade de saque-aniversário.



O dinheiro, até 2019, poderia ser retirado apenas se o beneficiário do fundo se enquadrasse em uma série de requisitos específicos, no entanto, no referido ano, o Governo Federal criou duas novas modalidades. Veja abaixo detalhes sobre cada uma delas.

Quem tem direito ao FGTS



Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a receber, mensalmente, um depósito igual a 8% do salário, na conta do FGTS. Além do saque-aniversário, é possível resgatar o valor nas seguintes situações: demissão sem justa causa (saque-rescisão, que é bloqueado caso o beneficiário opte pelo saque-aniversário), para compra ou financiamento de imóveis, aposentadoria, após os 70 anos, em caso de doença grave do trabalhador ou de seus dependentes, ou por morte do trabalhador.



Como sacar o FGTS



Para o saque-rescisão e o saque-aniversário, é possível realizar a retirada do dinheiro em agências da Caixa ou pelo aplicativo, caso em que deve ser indicada uma conta bancária para transferência dos valores. Para outros tipos de retirada, como dependem de comprovação com documentos, o atendimento deve ser realizado em uma agência da Caixa.

Consulta do saldo do FGTS pelo PIS ou CPF



É possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa ou pelo aplicativo disponível para iPhone e Android. É preciso se cadastrar no sistema do banco antes de realizar a conferência. Para isso, insira o Número de Identificação Social (NIS) ou CPF e clique em "Cadastrar". Preencha os dados solicitados e confirme a inscrição.



Em seguida, retorne à tela de acesso e entre, novamente, com o NIS ou CPF e a senha criada durante o cadastro. É possível, ainda, fazer login usando o endereço de email.



No acesso pelo site do FGTS, selecione no menu superior a opção "FGTS" e, em seguida, "Extrato". Serão exibidas as seis entradas mais recentes da conta que tiver sido criada por último - para quem trabalha de carteira assinada, será a conta referente ao emprego atual. Para verificar todas as entradas e outras contas, de empregos anteriores, no mesmo menu selecione a opção "Extrato completo".

Já no aplicativo do FGTS, após realizar o login, será exibido já na tela inicial o saldo da conta mais recente. É possível selecionar a opção "Ver todas as suas contas" para checar depósitos do FGTS de empregos anteriores, ou, no botão "Saldo total do FGTS" para verificar todas as contas.

Saque-aniversário do FGTS: veja quem tem direito e como solicitar

Pelo aplicativo do FGTS também é possível realizar o cadastro para aderir à modalidade saque-aniversário. Esta modalidade permite receber um valor do Fundo anualmente, no mês de nascimento, porém bloqueia a retirada de valores em caso de demissão sem justa causa.

Para aderir ao saque-aniversário do FGTS, na tela inicial do aplicativo, escolha a opção "Saque-aniversário". Em seguida é possível simular valores e realizar a adesão, selecionando "Li e aceito os termos e condições" e em seguida "Aderir ao saque-aniversário".

A alteração da modalidade saque-rescisão (de retirar os valores do FGTS em caso de demissão) para saque-aniversário somente pode ser feita até o último dia útil do mês anterior ao aniversário. Caso não seja feita neste período, o saque só será liberado no ano seguinte. Apenas é possível retornar ao saque-rescisão após dois anos.

Para realizar a alteração pelo site do FGTS, é necessário possuir certificação digital. No caso do aplicativo, não há essa restrição.

Calendário de pagamentos e valor do saque-aniversário do FGTS



O valor do saque-aniversário do FGTS varia de acordo com o saldo disponível na conta do beneficiário. Ele é dividido em duas partes: um percentual do saldo disponível e um valor fechado, em reais. Confira abaixo:



Até R$ 500: 50% do saldo, sem parcela adicional

50% do saldo, sem parcela adicional De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% do saldo + R$ 50

40% do saldo + R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% do saldo + R$ 150

30% do saldo + R$ 150 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% do saldo + R$ 650

20% do saldo + R$ 650 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% do saldo + R$ 1.150

15% do saldo + R$ 1.150 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% do saldo + R$ 1.900

10% do saldo + R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01: 5% do saldo + R$ 2.900



É importante lembrar que o saque-aniversário só pode ser realizado em um período específico, que varia com o mês de nascimento do beneficiário. Confira abaixo o calendário para 2021:



Janeiro: de janeiro a 31 de março

de janeiro a 31 de março Fevereiro: de fevereiro a 30 de abril

de fevereiro a 30 de abril Março: de março a 31 de maio

de março a 31 de maio Abril: de abril a 31 de junho

de abril a 31 de junho Maio: de maio a 30 de julho

de maio a 30 de julho Junho: de junho a 31 de agosto

de junho a 31 de agosto Julho: de julho a 30 de setembro

de julho a 30 de setembro Agosto: de agosto a 29 de outubro

de agosto a 29 de outubro Setembro: de setembro a 30 de novembro

de setembro a 30 de novembro Outubro: de outubro a 31 de dezembro

de outubro a 31 de dezembro Novembro: de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022

de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 Dezembro: de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022



