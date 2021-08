Bolsa cai 0,78% em meio a tensões internas

Meninos de 16 anos de idade vão se vacinar contra a covid-19 amanhã (31), de acordo com calendário divulgado hoje (30) pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS). Também podem se vacinar nessa terça-feira pessoas com 40 anos ou mais, além de gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. As unidades continuam aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira imunização contra a doença.

A SMS esclareceu que a repescagem para pessoas de 18 anos a 39 anos está suspensa até que sejam entregues novas doses das vacinas pelo Ministério da Saúde.

Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.

Para as pessoas com deficiência (PcD), a secretaria informa que devem apresentar laudo da rede pública ou particular; cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência.

Já as gestantes e puérperas devem apresentar cartão de pré-natal, além da assinatura do termo de esclarecimento disponível em coronavirus.rio/vacina. As lactantes devem apresentar indicação do profissional de saúde que realiza o acompanhamento da criança. As informações são da SMS Rio.

