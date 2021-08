BNDES vira 'sócio' da Mesbla e de outras empresas que não existem mais

No primeiro semestre deste ano, apesar do aquecimento do mercado de ações, dentro da carteira do investidor do varejo tradicional, os produtos que tiveram maior variação de volume foram as debêntures – com alta de 62,5% – e os fundos imobiliários – com variação positiva de 22,7%, segundo a Anbima.

Esses produtos ainda correspondem a um pequeno volume financeiro na comparação com os demais: os fundos imobiliários equivalem a 1,4% da carteira do varejo tradicional e as debêntures por 0,4% das aplicações do segmento. Mas, sinaliza que mesmo os investidores mais cautelosos estão diversificando mais suas aplicações



O presidente do Fórum de Distribuição da Anbima, José Ramos Rocha Neto, explica que no caso das debêntures houve um grande volume de emissões no primeiro semestre e que apresentaram boas rentabilidades. “O que pode ter impulsionado esses papéis como alternativas de renda fixa”, afirmou Rocha, na ocasião da divulgação dos dados.



Já os fundos imobiliários seguem o movimento de um setor aquecido pelo início da retomada econômica pós-crise de covid-19,. “Além de se mostrarem como opções para a diversificação das carteiras”, complementa.



Coimbra também vê boas oportunidades, dentro da renda fixa, principalmente para papéis como LCI e LCA, porque não tem incidência de imposto de renda. E dentro dos modelos de aplicação recomenda aqueles com taxas pós-fixadas.



Já dentro da renda variável, considerando o cenário de hoje, devem performar bem ações relacionadas às commodities, como empresas do agronegócio, mineração, siderurgia, assim como o próprio setor bancário, em função do crescimento de juros e recuperação do mercado mundial.



