Fortaleza Liquida começa nesta sexta, 27, e conta com descontos de até 70%

A Oficiala de Justiça cearense Maria Araújo de Mesquita, de 68 anos, segue desaparecida desde o dia 17 de fevereiro, há mais de seis meses. São mais de 186 dias desde o desaparecimento da aposentada, contatada pela última vez por telefone pelo único filho, Ferdinando Aragão, em 17 de fevereiro. A investigação do caso segue a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na última quinta-feira, 19, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará (Sindojus-CE) se reuniu com o delegado Ícaro Gomes Coelho, da DHPP. Segundo a corporação, o inquérito continua em andamento e, pelo tempo de desaparecimento, é tratado como um caso atípico.

LEIA MAIS| Oficiala de Justiça cearense segue desaparecida após 18 dias

Dois dias depois de falar com a mãe, o filho da oficial tentou contato novamente, mas sem sucesso. No domingo, 21, o telefone encontrava-se desligado, fazendo com que Ferdinando, que reside em Brasília, pedisse para um primo verificar a situação da mãe. Na casa dela, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, ninguém atendeu ao chamado e a idosa não se encontrava no local. Segundo Viviane Mesquita, esposa do sobrinho Anderson Mesquita, a aposentada não tem problemas de saúde, leva uma vida reservada e mantinha uma rotina de casa para a igreja católica.

De acordo com o delegado, pelo menos dez pessoas já foram ouvidas. Será solicitada a quebra de sigilos bancários junto à Justiça. Foi coletado também material genético do filho da oficiala, Ferdinando Aragão. O delegado ressaltou que o caso requer cautela e algumas informações não poderiam ser repassadas, para não atrapalhar as investigações.

O Sindojus oficiou o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) comunicando o ocorrido. A entidade colocou a Assessoria Jurídica à disposição da família e vem mantendo contato com as autoridades competentes. A entidade está em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e em breve fará uma visita institucional para tratar sobre o desaparecimento da oficiala.

Se tiver informações sobre o paradeiro de Maria Araújo de Mesquita ligue para os números: (85) 3257.4807 ou (85) 98701.2901



Tags