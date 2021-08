Bazar do Centro Fashion Fortaleza será de duas semanas

Ação de promoções no comércio Fortaleza Liquida de 2021, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, ocorrerá entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro envolvendo 5 mil unidades comerciais de Fortaleza e Região Metropolitana. Os descontos irão variar de acordo o lojistas e podem ser de até 70%.

A medida promocional irá realizar sorteios que incluem um Corolla Cross 0km, um caminhão repleto de prêmios e ainda 5 TVs de 43 polegadas. Além de lojas de rua, todas as unidades comerciais dentro de shopping centers de Fortaleza estão participando da ação promocional.

"Uma liquidação de verdade", conforme define Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.

Foco da movimentação é aquecer o comércio local para as próximas datas comemorativas e renovar o restante dos estoques não vendidos nas principais datas para o varejo no primeiro semestre do ano, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

Assis celebra a 12ª edição do evento e pontua que medida não será benéfica apenas para o varejo do Estado, mas também para manutenção de empregos mediante estímulo ao setor.

"Poderemos garantir a continuidade desses postos de trabalho e capitalizar nossos lojistas para o fim do ano e fazer a economia voltar a girar", afirma. O representante do varejo pontua ainda que o setor está com "grandes expectativas" para o fluxo de vendas registrado na ação deste ano.

Para Assis, o resultado deve dar continuidade ao crescimento registrado no Dia dos Pais e expressar um "ótimo panorama do que podemos esperar das vendas de fim de ano".

O cálculo de estimativas, segundo ele, ainda não é possível, mas ao ser questionado sobre o montante que ação deve movimentar voltou a frisar que a expectativa "é muito positiva".

Com foco no estímulo à participação no evento, por meio de uma parceria com o Governo Estadual, lojistas que integrem ação Fortaleza Liquida terão condições de parcelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"Poderão efetuar o recolhimento do ICMS relativo a fatos geradores ocorridos no período de setembro de 2021 em três parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento em 20 de outubro de 2021, 22 de novembro de 2021 e 20 de dezembro de 2021, respectivamente", detalha decisão do Poder Executivo do Estado que viabiliza medida.

Os lojistas, para usufruir do benefícios, devem aderir a campanha Fortaleza Liquida 2021 de forma "explícita", conforme regulamentação da medida publicada no Diário Oficial do Estado. Ainda de acordo o documento, será de responsabilidade da CDL o envio da relação completa de participantes da campanha para a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) até o dia 10 de setembro.

Somente terão direito ao parcelamento do ICMS, varejistas registrados apenas como "atividade econômica de comércio varejista", regularmente inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF). Assim, a relação de participantes deverá conter o número de inscrição do contribuinte no CGF, sua razão social, e nome de fantasia do estabelecimento, ficando vedada qualquer alteração posterior.

Como se inscrever e participar dos sorteios do Fortaleza Liquida 2021?

>> Ao realizar as compras entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro, o consumidor deve perguntar se o estabelecimento participa da ação;

>> Nas lojas que integram a campanha, a cada R$ 50 em compras, o consumidor ganhará um cupom para concorrer aos prêmios;

>> Caso o pagamento seja feito com cartão de bandeira MasterCard, o cliente receberá um cupom adicional; O mesmo vale para pagamentos com cartão feitos em maquinetas da Rede ou Rede Pop. Assim, caso os três requisitos sejam cumpridos, o cliente poderá receber até 3 cupons com R$ 50 em compras.

>> Após o recebimento dos cupons, os interessados em concorrer aos sorteios do Fortaleza Liquida 2021 devem acessar o site da CDL de Fortaleza e realizar o cadastro de cada um dos tickets recebidos para então participar dos sorteios.

