Onyx: Esperamos criação de 3 milhões de empregos com os novos programas

O resultado do emprego formal no Ceará foi o melhor do Nordeste em julho. Foram 43.072 admissões e 29.652 demissões. O saldo de empregos cearense foi de 13.420 vagas de emprego abertas. O resultado também coloca o Ceará como o sexto estado do Brasil que mais gerou emprego no mês passado.

No acumulado do ano, o mercado de trabalho formal do Ceará gerou 264.242 admissões e 218.113 desligamentos, o que gera saldo positivo de 46.129 vagas de emprego abertas. Esse resultado é o segundo melhor do Nordeste nos primeiros sete meses do ano, atrás somente da Bahia (saldo de 81,4 mil). Em 12 meses, o saldo positivo para o emprego formal cearense é de 102.443 vagas abertas.

Setores

O setor que mais gerou emprego em julho foi o de serviços, com 5.040 postos de trabalho abertos. Dentro desse setor, os segmentos de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (3.022 vagas abertas) puxou o resultado. E foi seguido do setor de alojamento e alimentação, com 1.588 vagas abertas.

Depois do setor de serviços, quem mais gerou empregos foi o comércio, com 3.190 vagas abertas. A indústria vem em seguida, com 3.037 vagas, impulsionada principalmente pelo resultado da indústria de transformação (+2.605 vagas). O setor de construção fechou o mês de julho com saldo positivo de 1.858 vagas abertas.

Nacional

O estado que mais gerou emprego no País em julho foi São Paulo (com saldo positivo de 104.899), seguido de Minas Gerais (+34.333) e Rio de Janeiro (+18.773).

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 26, pelo Ministério do Trabalho, e também trouxe informações sobre a média salarial dessas admissões. Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em julho/2021 foi de R$1.801,99. Comparado ao mês anterior, houve redução real de -R$22,72 no salário médio de admissão, uma variação em torno de -1,25%.

