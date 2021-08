Decreto institui sistema de garantias de crédito para pequenos negócios

O Banco Central publicou nesta quarta-feira um boxe do Boletim Regional sobre a evolução do crédito nas regiões do País no segundo trimestre de 2021. O documento destaca que a Região Norte apresentou a expansão mais acentuada do crédito para famílias, em todos os Estados. "Embora de forma mais moderada, as demais regiões também apresentaram crescimento superior ao do segundo trimestre de 2020, em cenário geral de recuperação da atividade e do consumo", apontou o BC.

A autoridade monetária destacou ainda o crescimento do crédito consignado no Norte e no Nordeste, o protagonismo dos financiamentos rurais no Centro-Oeste e a aceleração mais relevante do crédito habitacional no Sul e no Sudeste.

Já no crédito para pessoas jurídicas no 2º trimestre de 2021, o BC destacou a maior expansão das operações nas regiões Sul e Norte, enquanto houve retração na região Sudeste (que em junho concentrava 58,3% dos empréstimos para empresas).

O BC ressaltou ainda que a inadimplência das carteiras de crédito permaneceu reduzida no segundo trimestre, mesmo após o fim da carência concedida em 2020. "O porcentual de atrasos acima de noventa dias do crédito para famílias manteve-se estável, enquanto a inadimplência do saldo total de empréstimos às empresas aumentou discretamente no Sudeste, no Nordeste e no Norte, em intensidade insuficiente para reverter a melhora do indicador na comparação interanual", concluiu o boxe. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags "À exceção do Norte, a variação do saldo de crédito foi inferior à do segundo trimestre de 2020, diante de maiores estímulos contracíclicos para o crédito corporativo naquele período", acrescentou o documento.

BC vê tendência de desconcentração do crédito às pessoas físicas e microempresas ECONOMIA 15:23 | Ago. 25, 2021 Autor Agência Estado Agência Estado Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 25, um boxe do Boletim Regional sobre a desconcentração geográfica do crédito na última década. O documento destaca que há uma tendência de desconcentração dos financiamentos às pessoas físicas e microempresas. Por outro lado, a pandemia aumentou temporariamente o índice de concentração de crédito tanto para famílias como para empresas. O documento mostra que o índice de concentração (IHH) da carteira de crédito para pessoas físicas foi decrescente por localidades ao longo da última década. Segundo o BC, o movimento pode estar relacionado com a desconcentração observada no mesmo período no emprego com carteira assinada. "O maior crescimento do emprego nas localidades onde também houve maior aumento do crédito para as famílias corrobora essa associação. Um possível canal explicativo para essa relação direta seria o acesso mais fácil ao crédito para um trabalhador após admissão em um emprego formal", acrescenta a autoridade monetária. Já no crédito para pessoas jurídicas, o comportamento do indicador de concentração foi diverso. Segundo o BC, em momentos de expansão da atividade econômica, os financiamentos para pessoas jurídicas ficaram menos concentrados regionalmente. "No último ano, similarmente ao ocorrido nos financiamentos às famílias, a pandemia elevou a concentração do crédito às pessoas jurídicas. Entretanto, diferentemente do IHH para o crédito às pessoas físicas, houve retomada posterior da trajetória de queda observada desde 2018", apontou o BC. Ainda dentro do crédito para pessoas jurídicas, o documento destaca que a curva do IHH para o crédito destinado às microempresas é decrescente ao longo do tempo, de maneira similar ao crédito para famílias. "Essa semelhança de comportamento sugere que esses movimentos possam estar correlacionados, com o aumento do crédito às microempresas em localidade de menor porte potencialmente favorecendo a criação e manutenção de postos de trabalho e o acesso ao crédito de pessoas físicas", completa a autoridade monetária. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Com crise hídrica, órgão públicos terão de economizar energia até abril ECONOMIA 13:00 | Ago. 25, 2021 Autor Agência Estado Agência Estado Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Diante do agravamento da crise hídrica que o País enfrenta, a pior nos últimos 91 anos, o presidente Jair Bolsonaro editou decreto para determinar a redução de consumo de energia elétrica em órgãos da Administração Pública. A determinação foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 25. A medida entra em vigor a partir de 1º de setembro. O Ministério de Minas e Energia (MME) informou em nota que, com a medida, espera-se que o poder público reduza o consumo de eletricidade entre 10% e 20%, em relação à média do consumo do mesmo mês nos anos de 2018 e 2019 - ou seja, período antes da pandemia de covid-19. A economia de energia deverá ocorrer entre setembro de 2021 a abril de 2022 e não valerá para as estatais. De acordo com o decreto, caberá aos órgãos e entidades divulgar na internet o comparativo de consumo de energia. Caso a meta de redução de 10% a 20% não seja cumprida, deverão apresentar justificativa. Segundo o MME, a administração pública direta e indireta dispõe hoje de mais de 22 mil edificações próprias e cerca de 1.400 imóveis alugados, como escritórios, escolas, hospitais e universidades, representando uma parcela significativa do consumo total de eletricidade no País. O documento prevê a criação de 'Comissão Interna de Conservação de Energia (Cice)' em cada órgão ou entidade. "Por meio do decreto, o Governo Federal se une ao esforço realizado pela sociedade na tomada de medidas de redução do consumo de energia elétrica, necessárias para o enfrentamento da situação hidroenergética desfavorável", informou o MME em nota. A medida foi discutida no âmbito da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG). O decreto indica diversas alternativas aos órgãos para que contribuam com a redução de consumo. Como, por exemplo, desligar os aparelhos de ar-condicionado quando o ambiente estiver desocupado e limitar o resfriamento a 24º e o aquecimento a 20º. Também há recomendações sobre uso de computadores, redução de iluminação de corredores e garagens e medidas nas licitações para compra de equipamentos de maior eficiência energética. Mais cedo, o MME anunciou para as 16 horas desta quarta-feira uma entrevista coletiva à imprensa para falar de ações para garantir o fornecimento de energia elétrica diante da crise hídrica vivida no País. Participam da entrevista o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Barral, e o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Rui Altieri. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags