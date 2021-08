BC estende acordo com Federal Reserve até fim do ano

O Ceará teve destaque no encontro virtual dos governadores para a discussão de temas nacionais, em especial o do meio ambiente. Denominada de Brasil Verde, a iniciativa do projeto encontrou no Ceará, na figura de Camilo Santana, uma liderança natural. Como lembra o secretário do Meio Ambiente Artur Bruno, Camilo tem um ativo patrimônio em defesa do meio ambiente: ex-servidor do Ibama, engenheiro agrônomo de formação, e, no governo do Ceará, jogou todas as suas fichas no projeto de preservação do Cocó, mais de uma década de lutas de governos, um avança-e-recua diante das pressões econômicas, às quais Camilo não se rendeu. A isto se chama vontade política.

O desafio agora é bem maior, ao ter que enfrentar negacionistas e desmatadores que encontraram no governo Bolsonaro um patrono ideológico pronto para incendiar matas e parques naturais. Em ação alinhada com as bandeiras preservacionistas, eles tentarão construir um projeto nacional a partir dos Estados - eventualmente com recursos internacionais - capaz de salvar não somente as florestas e caatingas, como também os mananciais de água doce, a biodiversidade, contribuindo para a urgente intervenção no aquecimento global.

Os governadores sabem que eles são transitórios. Camilo é transitório. Todavia, muito terão feito só em segurar a bandeira do Brasil Verde, promovendo campanhas de conscientização das lideranças perdidas na onda de um liberalismo caolho, caipira. Uma boa esteira de discussão política para as eleições que se avizinham.



AFEGANISTÃO, ONDE FICA?



A mídia da guerra fria ocupa-se neste agosto em pautar fortemente a crise política do Afeganistão, e suas consequências contra os cidadãos, em especial mulheres e crianças.

Terminado o noticiário internacional, os telejornais locais de pronto nos colocam na real sobre o que ocorre a nossa volta: homicídios, feminicídios, estupros, assaltos à mão armada, crianças sem aulas e portanto sem alimento, crime organizado, dinheiro em sacolas, pistolas e metralhadoras. Um fecundo cenário geopolítico com amargo e pasmoso sabor asiático.



NORDESTE SURPREENDE NO E-COMMERCE



O e-commerce brasileiro, nos primeiros sete meses deste ano, registrou uma alta de 24,5% no faturamento e 16% nas vendas. Os dados são do Neurotrust, em parceria com a Câmara Brasileira de Economia Digital. A fatia do comércio digital no Brasil já chega a 11%.

O gostoso dessa história eu conto pra vocês: a região Nordeste foi a que mais cresceu em vendas on-line no período compreendido julho/2020-21, acima do Sul e Sudeste (19% e 10% de crescimento no período).



A CRISE CHEGA MONTADA A CAVALO



Bandido galopa e assalta no Papicu montado num pangaré, no estilo velho oeste. Como se nota, até o crime teve de inovar na sua logística, com a alta dos combustíveis. Nesse trotar da crise, a prefeitura vai acabar criando uma via exclusiva para muares, já que a inflação dos combustíveis perdeu o cabresto.

