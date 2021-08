Natureza tem se mostrado mais negativa que nossas simulações, diz diretor da ONS

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, disse nesta quarta-feira, 25, que as condições climáticas estão se mostrando "mais negativas" que as simulações de chuvas feitas para o setor elétrico. Em julho e agosto, foram registrados as piores afluências, ou seja, a quantidade de água que chega aos reservatórios foi muito menor do que era esperado.

"Em algum momento podem dizer que estamos sendo pessimistas demais, mas infelizmente não. Gostaríamos de estar errados, mas a natureza tem se mostrado muito mais negativa do ponto de vista de chuvas do que nossas simulações", afirmou em entrevista coletiva.

Ele afirmou que a situação nos reservatórios da região Sul é "bastante crítica", já que as chuvas não foram na intensidade esperada. A região está sendo com energia acumulada no Nordeste que, segundo ele, tem sido um grande exportador de energia para o Sul e Sudeste.

Ciocchi disse ainda que o governo trabalha para aprovar a entrada em operação de quatro termelétricas, que totalizam 1 mil megawatts (MW). "Com ações de aumento de oferta e redução de demanda chegaremos ao equilíbrio", disse.

