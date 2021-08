Há crescimento do uso criptomoedas como investimento, repete Campos Neto

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, disse que a instituição está "disposta a agir" se a política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) afetar as condições financeiras da zona do euro. O comentário vem num momento em que o Fed está abertamente discutindo a possibilidade de começar a reduzir suas compras mensais de ativos financeiros.

Em entrevista à Reuters, publicada nesta quarta-feira e reproduzida no site do BCE, Lane afirmou também que a disseminação da variante Delta da covid-19 provavelmente terá impacto apenas limitado na economia da zona do euro, que se mantém na trajetória para crescer com força neste e no próximo ano.

Segundo Lane, a Europa não deverá estar entre as regiões mais prejudicadas pela Delta, graças a seus elevados índices de vacinação contra a doença e a medidas de lockdown tomadas anteriormente.

Tags