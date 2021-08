BC publica boxe sobre evolução dos preços de serviços superiores na pandemia

O Banco Central publicou nesta quarta-feira um boxe do Boletim Regional sobre a evolução do crédito nas regiões do País no segundo trimestre de 2021. O documento destaca que a Região Norte apresentou a expansão mais acentuada do crédito para famílias, em todos os Estados. "Embora de forma mais moderada, as demais regiões também apresentaram crescimento superior ao do segundo trimestre de 2020, em cenário geral de recuperação da atividade e do consumo", apontou o BC.

A autoridade monetária destacou ainda o crescimento do crédito consignado no Norte e no Nordeste, o protagonismo dos financiamentos rurais no Centro-Oeste e a aceleração mais relevante do crédito habitacional no Sul e no Sudeste.

Já no crédito para pessoas jurídicas no 2º trimestre de 2021, o BC destacou a maior expansão das operações nas regiões Sul e Norte, enquanto houve retração na região Sudeste (que em junho concentrava 58,3% dos empréstimos para empresas).

O BC ressaltou ainda que a inadimplência das carteiras de crédito permaneceu reduzida no segundo trimestre, mesmo após o fim da carência concedida em 2020. "O porcentual de atrasos acima de noventa dias do crédito para famílias manteve-se estável, enquanto a inadimplência do saldo total de empréstimos às empresas aumentou discretamente no Sudeste, no Nordeste e no Norte, em intensidade insuficiente para reverter a melhora do indicador na comparação interanual", concluiu o boxe.

"À exceção do Norte, a variação do saldo de crédito foi inferior à do segundo trimestre de 2020, diante de maiores estímulos contracíclicos para o crédito corporativo naquele período", acrescentou o documento.

Aras mantém posição pela inconstitucionalidade formal de lei de autonomia do BC

Ago. 25, 2021

Em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, manteve a posição do órgão contra a lei que conferiu maior autonomia ao Banco Central brasileiro. Na manifestação, Aras fez questão de ressaltar que o órgão não analisou as questões de mérito que foram levantadas pelo PT e PSOL, partidos contrários à autonomia da autoridade monetária. A posição da PGR a favor da suspensão da lei foi baseada numa formalidade do processo legislativo. O entendimento é o de que a autonomia do BC não poderia ser instituída via projeto de lei de autoria do Congresso - como ocorreu no caso -, mas apenas por meio de proposta de iniciativa do Presidente da República. No jargão jurídico, a legislação sofreria de um "vício de inconstitucionalidade formal", na avaliação da PGR. "O vício de iniciativa, data venia, se mostra insanável", disse Aras. Logo em seguida, o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, iniciou a leitura de seu voto, e lembrou que sua posição já teria seria pública, já que o julgamento foi iniciado no plenário virtual. Na ocasião, Lewandowski adotou a posição da PGR. O procurador-geral da República, cuja recondução a mais dois anos no cargo foi aprovada na terça-feira pelo Senado, afirmou que o órgão não se debruçou sobre as questões de fundo apresentadas pelos partidos de oposição ao STF. Além de apontarem "vício de iniciativa" da lei, o PT e o PSOL defenderam que o Poder Executivo possa ter influência sobre as decisões do Banco Central. "A PGR não adentrou mérito, porque nas questões de fundo suscitadas respeita a autonomia dos poderes, do Legislativo no caso, que disciplinou a matéria e deliberou sobre o tema", afirmou Aras. "A preocupação da PGR nesse momento se dirige quanto ao aspecto formal", completou.

BC publica boxe sobre desempenho regional das exportações entre 2000 e 2020

Ago. 25, 2021

O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 25, um boxe do Boletim Regional sobre o desempenho das exportações brasileiras por região do País entre 2000 e 2020. O documento destaca que nas últimas duas décadas houve uma desconcentração das vendas ao exterior, com aumento da participação das regiões Centro-Oeste e Norte - com produtos básicos -, e redução das parcelas das regiões Sul e Sudeste - com concentração em industrializados. O BC aponta que o crescimento das exportações em dólares foi de 7,0% ao ano em média durante o período. Essa expansão, porém, foi mais concentrada na primeira metade do período, com alta anual de 13,8% em média, enquanto na última década o ritmo de incremento médio foi de apenas 0,6% ao ano. "O crescimento das vendas de produtos básicos (11,9% a.a.) foi determinante para a expansão das exportações nas últimas duas décadas. Em sentido oposto, entre 2010 e 2020, o baixo dinamismo das vendas de manufaturados, que recuaram 23,4%, em valor, na comparação entre os extremos, explica, em boa medida, a menor expansão das vendas externas", detalhou o BC. "Já o desempenho de semimanufaturados apresentou alteração pouco expressiva", completa o documento. O boxe também destaca o crescimento da China como principal destino das exportações brasileiras ao longo das duas últimas décadas, passando a responder em 2020 por um terço do valor embarcado. "Entre os principais produtos de exportação do país, a participação chinesa é ainda mais elevada, sendo destino para quase três quartos das exportações de soja e de minérios de ferro", acrescentou o BC.

BC vê tendência de desconcentração do crédito às pessoas físicas e microempresas

Ago. 25, 2021

O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 25, um boxe do Boletim Regional sobre a desconcentração geográfica do crédito na última década. O documento destaca que há uma tendência de desconcentração dos financiamentos às pessoas físicas e microempresas. Por outro lado, a pandemia aumentou temporariamente o índice de concentração de crédito tanto para famílias como para empresas. O documento mostra que o índice de concentração (IHH) da carteira de crédito para pessoas físicas foi decrescente por localidades ao longo da última década. Segundo o BC, o movimento pode estar relacionado com a desconcentração observada no mesmo período no emprego com carteira assinada. "O maior crescimento do emprego nas localidades onde também houve maior aumento do crédito para as famílias corrobora essa associação. Um possível canal explicativo para essa relação direta seria o acesso mais fácil ao crédito para um trabalhador após admissão em um emprego formal", acrescenta a autoridade monetária. Já no crédito para pessoas jurídicas, o comportamento do indicador de concentração foi diverso. Segundo o BC, em momentos de expansão da atividade econômica, os financiamentos para pessoas jurídicas ficaram menos concentrados regionalmente. "No último ano, similarmente ao ocorrido nos financiamentos às famílias, a pandemia elevou a concentração do crédito às pessoas jurídicas. Entretanto, diferentemente do IHH para o crédito às pessoas físicas, houve retomada posterior da trajetória de queda observada desde 2018", apontou o BC. Ainda dentro do crédito para pessoas jurídicas, o documento destaca que a curva do IHH para o crédito destinado às microempresas é decrescente ao longo do tempo, de maneira similar ao crédito para famílias. "Essa semelhança de comportamento sugere que esses movimentos possam estar correlacionados, com o aumento do crédito às microempresas em localidade de menor porte potencialmente favorecendo a criação e manutenção de postos de trabalho e o acesso ao crédito de pessoas físicas", completa a autoridade monetária.