Com problemas de abastecimento, McDonald's está sem milkshake no Reino Unido

O McDonald's afirma ter retirado os milkshakes do cardápio em todos os 1.250 restaurantes britânicos por causa de problemas de abastecimento decorrentes da falta de caminhoneiros. A rede de fast-food afirma que também está enfrentando escassez de bebidas engarrafadas.

"Como a maioria dos varejistas, atualmente estamos enfrentando alguns problemas de cadeia de suprimentos, afetando a disponibilidade de um pequeno número de produtos", disse o McDonald's em um comunicado nesta terça-feira, 24. "Bebidas engarrafadas e milkshakes estão temporariamente indisponíveis em restaurantes na Inglaterra, Escócia e País de Gales", informou.

A companhia diz estar "trabalhando duro" para colocar esses itens de volta ao menu.

O caso é o mais recente de uma série de problemas decorrentes da falta de peças e produtos na Grã-Bretanha atribuídas a uma combinação de Brexit e a pandemia de covid-19.

A saída da Grã-Bretanha da União Europeia, no fim do ano passado, tornou mais difícil para os cidadãos do bloco trabalhar no Reino Unido e as empresas também foram atingidas por um grande número de funcionários que precisaram se isolar devido à possível exposição ao coronavírus.

Segundo a empresa de transporte rodoviário de carga Road Haulage Association, as restrições causadas pela pandemia nos últimos 18 meses atrasaram novas contratações. O grupo diz que a Grã-Bretanha tem cerca de 100 mil motoristas atualmente, de um total pré-pandemia de 600 mil.

Na semana passada, a rede de fast-food especializada em frango Nando's fechou temporariamente cerca de 50 pontos de venda por causa da escassez de aves.

A KFC também alertou recentemente que os problemas da cadeia de suprimentos significavam que não era possível estocar alguns itens do menu. E supermercados relataram problemas para colocar alguns produtos nas prateleiras.

O governo do Reino Unido diminuiu temporariamente as restrições ao número de horas que os motoristas podem trabalhar na tentativa de melhorar a situação.

