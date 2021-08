Câmara dos EUA avança com orçamento de US$ 3,5 tri e também votará adiante pacote

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em contato com alguns membros do Congresso, a fim de garantir que avancem no Legislativo o pacote de infraestrutura e também o orçamento de US$ 3,5 trilhões com medidas almejadas pela administração.

Jen Psaki disse que Biden conversou também com alguns dos membros do Partido Democrata que relutavam sobre os temas, a fim de que isso possa avançar no Congresso.

Ela também defendeu a estratégia norte-americana no Afeganistão. Voltou a garantir que as autoridades pretendem resgatar todos os americanos que desejem sair do país, diante da retirada militar dos EUA e da chegada do Taleban ao poder.

A porta-voz comentou que Washington dialoga com o Taleban e o regime afegão sobre o assunto.

