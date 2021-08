Atlas, Britânia, Mueller e chinesa Midea são procuradas para comprar Esmaltec, diz jornal

Desde 29 de julho que foi anunciado que o Grupo Edson Queiroz (GEQ) está pondo a indústria de eletrodomésticos Esmaltec à venda. Agora, segundo o jornal Valor Econômico, potenciais interessados na aquisição da empresa começaram a ser procurados pela companhia nas últimas semanas, para avaliarem o negócio. Seriam as concorrentes brasileiras Atlas, Britânia, Mueller e a chinesa Midea.

O negócio, segundo fontes da matéria, é avaliado em R$ 600 milhões e deve ser assessorado pelo Safra. Procurado Pelo O POVO, o GEQ não negou a operação e afirmou apenas que "não comenta especulações de mercado".

Ainda segundo a publicação, que destacou o faturamento de R$ 742 milhões em 2020 por ser 20% menor que o de 2019, o Grupo estaria conversando com bancos da Faria Lima para assessorar a venda do negócio, mas não tem pressa para concluir a operação.

Com sede em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Esmaltec possui uma fábrica de 90 mil metros quadrados, onde 360 mil produtos, entre fogões e bebedouros, são produzidos mensalmente.

Responsável pelo emprego de 3 mil pessoas, entre postos diretos e indiretos, orgulha-se de liderar a venda de fogões (30% de participação de mercado) e bebedouros (60%) desde 2008.

Conforme o jornal, Atlas e Britânia estariam entre os possíveis compradores, uma vez que o negócio teria sinergia com suas marcas. A informação é que as gigantes Whirlpool e Electrolux também teriam sido procuradas.

Atlas e Britânia já analisaram os números da empresa, mas o Valor apurou que o interesse delas pela Esmaltec é pequeno. “Além do valor da aquisição, de R$ 600 milhões, para uma empresa com baixo lucro

ao ano, ainda teria que ser feita uma renovação da planta fabril de Maracanaú”, disse uma pessoa a par da operação.

Além disso, como a fábrica precisa de atualização tecnológica, o investimento ficaria com quem comprar a marca, o que pesa na negociação.

Porém, o motivador para Mueller e Atlas é que elas não têm fábrica no Nordeste. Já a Britânia começou a montar neste ano uma planta em Linhares (ES), e a unidade estaria bem posicionada geograficamente para atender o Nordeste, se necessário. Midea Carrier também não atua na Região, apenas em Canoas (RS) e Manaus (AM).

Movimentações

De perfil discreto, a holding de empresas que tem sob o guarda-chuva a Nacional Gás, a Minalba, a Quepar Incorporações e a Esperança Agro, tem atuado bastante nas operações de venda e aquisições nos últimos anos.

Em 2018, adquiriu o setor de águas da Nestlé e, no fim de 2010, participou do consórcio que comprou a Liquigás da Petrobras, juntamente com a Copagaz e Itaúsa, numa operação de R$ 4 bilhões.

No mês passado, um novo anúncio de investimento: Nacional Gás e os parceiros Copa Energia, controladora da Liquigás e Copagaz, anunciaram uma parceria para construção de um parque de tancagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco. O investimento, estimado em R$ 1,2 bilhão, tem por objetivo ampliar a capacidade de abastecimento do produto na região Nordeste.

Carlos Henrique Rotella, presidente do GEQ, comanda as operações desde o início deste ano, quando assumiu o cargo substituindo Abelardo Rocha. Rotella é o primeiro presidente do grupo fora da família de Edson Queiroz, fundador da holding.

