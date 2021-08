Superávit da balança comercial na 3ª semana de agosto é de US$ 1,388 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,388 bilhão na terceira semana de agosto (de 16 a 22). De acordo com dados divulgados na segunda-feira, 23, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,971 bilhões e importações de US$ 4,583 bilhões.

Em agosto, o saldo é positivo em US$ 5,416 bilhões, até o dia 22, resultado 0,2% maior do que o registrado em todo o mês de agosto do ano passado.

Houve alta de 44,1% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com crescimento de US$ 55,07 milhões (30,5%) em Agropecuária; crescimento de US$ 192,95 milhões (98,4%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 159,27 milhões (35,5%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações registraram crescimento de US$ 2,84 milhões (18,8%) em Agropecuária; avanço de US$ 47,93 milhões (342,0%) em Indústria Extrativa e incremento de US$ 279,73 milhões (54,3%) em produtos da Indústria de Transformação.

Tags