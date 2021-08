Não há fundamento econômico para dizer que País está fora de controle, diz Guedes

Às vésperas do duelo de ida contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o meia Matheus Vargas avisa que o Fortaleza está preparado para fazer história e projeta duelo difícil na capital paulista pela característica do torneio.

O confronto pelo mata-mata nacional será o segundo encontro entre as equipes na atual temporada. Em julho, o Leão bateu o Tricolor do Morumbi por 1 a 0, pela Série A, com gol de Robson. Desta vez, em busca de uma vaga na semifinal, o camisa 96 prevê partida equilibrada e com a equipe mandante de olho em reação após eliminação da Copa Libertadores.

"Com certeza será mais difícil, até porque, quando se trata de Copa do Brasil, os jogos são mais intensos e competitivos, até pela competição. Sabemos que o São Paulo vem de uma eliminação na Libertadores e não quer outra eliminação, então temos que estar preparados para não sermos surpreendidos", alertou o meia.

"A Copa do Brasil é um campeonato muito bom de se jogar, até por ser fase mata-mata. Acredito que a motivação vai ser grande. A gente está focado no que deve fazer. Como o Juan (Pablo Vojvoda) fala, a gente está se preparando para chegar lá e fazer uma grande partida no Morumbi", completou.

Nos últimos dois compromissos, o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 com Santos-SP e Juventude-RS e desperdiçou penalidade nos minutos finais em ambos. Vargas assegura que a parte psicológico não sofrerá influência pelos resultados e pede que a equipe siga em evolução na temporada.

"O time está preparado para fazer história. Desde quando começou o Brasileiro, a gente colocou na cabeça que esse seria um ano de fazer história e não está sendo diferente. A cada partida, a gente está em uma crescente muito grande, evoluindo. Estamos vindo de dois empates que poderíamos, pelo menos em um, ter saído com a vitória, então é trabalhar, seguir com os pés no chão e ir em busca de fazer história no Fortaleza", ponderou.

Os pênaltis, inclusive, podem ser decisivos na Copa do Brasil em caso de igualdade nos jogos. No Brasileirão, o Fortaleza já perdeu três cobranças. Matheus Vargas reconhece que o fundamento será trabalhado com maior ênfase, mas assegura foco no primeiro confronto para tentar abrir vantagem na disputa.

"A gente tem que continuar trabalhando, treinando as penalidades. Mas o foco agora não é nas penalidades, até porque a gente vai jogar o primeiro jogo ainda. O foco é fazendo um grande jogo e, quem sabe, sair com o resultado positivo para jogar em Fortaleza com a vantagem", afirmou o jogador.

