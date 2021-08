Ministério da Agricultura e PF deflagram operação contra fraude na exportação

O estado do Ceará recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid-19, na noite de domingo, 22. Foram 97.110 doses da Pfizer/BioNTech, que serão utilizadas para aplicação de D1 e D2. Ainda durante a manhã do domingo, o Estado havia recebido 97.400 doses da Coronavac. A expectativa é que nesta segunda-feira, 23, cheguem as remessas de vacinas da AstraZeneca/Oxford. O governador Camillo Santana (PT) garantiu a chegada de 152.420 doses, que serão utilizadas para a D2.

As remessas somam 346.930 doses incluindo as de ontem (Coronavac e Pfizer) e as doses de hoje (AstraZeneca), prevista para serem entregues às 11h. "Reforço à nossa população sobre a importância de todos estarem atentos ao cadastro de vacinação e às listas de agendamento em seus municípios. A imunização completa dos cearenses é fundamental para superarmos de vez essa pandemia", declarou o governador.



Segundo os dados do Vacinômetro, que calcula a distribuição de vacinas à população, 4.707.560 cearenses receberam a primeira dose e 1.930.101 receberam a segunda. Os imunizados com a dose única somam 153.759. A última atualização dos dados de vacinados no Estado foi feita no dia 19 de agosto.







