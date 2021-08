IR 2021: Receita libera nesta terça-feira consulta a 4º lote de restituições

Consulta do 4º lote de restituição do imposto de renda começa amanhã, terça-feira, 24 de agosto, e pagamento no dia 31.

Com o pagamento do quarto lote de restituição do imposto de renda (IR) de 2021 serão beneficiados contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física até meados de maio.

O POVO lista abaixo o calendário completo de pagamento, como consultar e se você tem direito a receber. Além disso, dicas e cuidados para quem quer antecipar a restituição, pedindo empréstimo aos bancos

O início dos pagamentos se deu o dia 31 de maio deste ano. Serão cinco lotes no total, sempre no último dia útil do mês, indo até setembro de 2021. Assim, o próximo pagamento está previsto para ocorrer na próxima semana, 31 de agosto, uma sexta-feira.

Conforme a Receita Federal, nesta rodada de pagamento cerca de 3,81 bilhões de contribuintes poderão ter acesso a restituição da última prestação de contas com o fisco. O depósito de restituição deste ano será o maior da história, tanto em valor desembolsado quanto em número de contribuintes, o montante total a ser repassado ultrapassa o patamar de R$ 6 bilhões.

Deste total, R$ 5.548.337.897,41 serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 96.686 idosos acima de 80 anos, 1.966.234 entre 60 e 79 anos, 127.783 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença e 891.421 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O restante do lote será destinado a 263.914 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 28 de fevereiro deste ano.

Confira calendário da restituição do Imposto de Renda de 2021

1º lote: 31 de maio de 2021



31 de maio de 2021 2º lote: 30 de junho de 2021



30 de junho de 2021 3º lote: 30 de julho de 2021



30 de julho de 2021 4º lote: 31 de agosto de 2021



31 de agosto de 2021 5º lote: 30 de setembro de 2021

Como consultar a restituição do IR 2021

>> Acesse a página da Receita na internet receitafederal

>> Clique no "Meu Imposto de Renda"

>> Em seguida, em "Consulta a Restituição" - a página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

>> Atenção! Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

>> A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

>> O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda.

O que fazer se a restituição não for paga

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço bb.com.br/irpf , ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Quem tem direito a receber a restituição do Imposto de Renda

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

A consulta ao site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o pagamento da restituição – como inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

O que fazer se não receber o valor da restituição do Imposto de Renda?

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Antecipação da restituição do Imposto de Renda

Os contribuintes que têm a obrigação de todos os anos de realizar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sabem que têm direito a receber a restituição de parte do valor, quando o imposto recolhido é superior à cota devida. E quem entrega a declaração sem erros e com brevidade, tem preferência na fila da restituição.

Pela lei, a Receita Federal paga a restituição inicialmente aos idosos e portadores de doenças graves e de deficiências. Depois, os que entregaram a declaração antes recebem a restituição.

Mas se o contribuinte não quiser esperar o calendário e demorou para declarar, ficando para o fim dos pagamentos da Receita, pode buscar as diversas instituições financeiras que oferecem o serviço de "antecipação da restituição do IR", que, na verdade, funciona como um empréstimo. A pessoa física recebe o valor corresponde à restituição em forma de empréstimo, mas o valor é cobrado com juros.

"A realidade está muito diferente nestes últimos anos, sempre preguei que utilizar essa linha de crédito demonstrava falta de educação financeira, mas vivemos tempos de guerra contra a Covid-19 e seus impactos financeiros, assim, esse dinheiro se mostra uma ótima alternativa para quem está com redução ou sem renda", alerta o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Como funciona o empréstimo para antecipar IR

Esse empréstimo tem como garantia o valor devido pela Receita Federal de restituição. Outro ponto importante é para pedir a antecipação aos bancos, os contribuintes devem ter a certeza de que tudo está correto na declaração entregue ao governo.

Isso porque, caso apresente problemas, ela pode cair na malha fina da Receita Federal e o contribuinte terá que arcar com o empréstimo do próprio bolso. Por isso, é sempre recomendável muito cuidado ou mesmo o apoio de especialistas contabilistas.

"Cair na malha fina é mais fácil do que parece, principalmente com a ampliação de cruzamentos de informações feita pela Receita Federal. Às vezes, a pessoa faz tudo corretamente, como manda o manual, e, assim mesmo, vai parar na malha fina. Isso acontece, por exemplo, quando a fonte pagadora fornece à Receita uma informação diferente da qual liberou para o colaborador", explica Domingos.

O recomendado é que o contribuinte prepare e entregue a restituição o quanto antes. "O próprio sistema de entrega do Imposto de Renda demonstra ao contribuinte inconformidades, assim, o quanto antes reparar, maior a chance de ajustar inconsistências".

Também é importante ter o valor exato que terá de restituição para realizar a antecipação de forma segura. Mas mesmo já tendo entregado e sabendo que não terá problema com a malha fina o contribuinte tem que tomar alguns cuidados antes de antecipar esses valores.

1. Faça uma pesquisa nos bancos

A disputa pelos clientes é tão grande que as taxas de juros cobradas nesses empréstimos flutuam muito entre as instituições financeiras. A primeira pesquisa pode ser pela internet, para, depois, sentar com o gerente do banco e negociar melhorias na proposta que eles oferecem.

2. Utilize a renda de forma inteligente

Domingos lembra que o momento é de extrema dificuldade e todo dinheiro extra recebido deve ser tratado com muito respeito, criando uma reserva estratégica pois o período de dificuldade será muito grande para a população.

Dicas para os próximos anos - o que fazer para receber a restituição nos primeiros lotes:

Declarações de anos anteriores: caso não tenha mudanças drásticas de renda e patrimônio - não mudou de emprego, vendeu bens ou recebeu herança, por exemplo - é possível resgatar a declaração do ano anterior. Isso ajuda a agilizar a declaração do ano vigente. Aqueles que não tiverem o arquivo salvo podem solicitar uma cópia à Receita.

Os documentos essenciais: é possível pedir os informes de rendimento à sua empresa e instituição financeira. Caso tenha cônjuge ou dependentes, é importante ter em mãos os documentos deles.

Recibos médicos e de educação: A Receita libera algumas despesas de saúde do ano anterior, que podem ser deduzidas do IR, porém deve haver o documento que comprove. O mesmo vale para mensalidade de escola e faculdade.

Organize a documentação de mudanças: se mudou de emprego, vendeu bens, empréstimos, heranças, pensões, benefícios do governo ou qualquer alteração no patrimônio ou na renda deverá informar e comprovar.

