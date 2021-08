Índice de confiança do consumidor da zona do euro cai a -5,3 em agosto

Você pode nunca ter ouvido falar em PDV, mas se já observou latas de molho dispostas próximas ao pacote de macarrão, no supermercado, ou se já viu bombons ao lado do caixa na hora de pagar esteve diante desse tipo de estratégia comercial.

Leia mais Fortaleza Liquida 2021 terá 5 mil lojas, sorteio de carro, caminhão de prêmios, TVs e parcelamento do ICMS

Guaraná Antarctica lança lata comemorativa no ano de seu centenário

A sigla designa um “ponto de venda”, que pode ser compreendido em diferentes aspectos. Por exemplo, qualquer loja física ou mesmo virtual é um PDV. Porém, no universo da comunicação o termo é geralmente utilizado para designar uma das duas coisas.

A primeira é uma estratégia ampla de gestão que visa possibilitar uma melhor relação entre a experiência de compra do cliente e as vendas da empresa. A segunda, com sentido mais restrito, diz respeito a peças publicitárias ou estruturas físicas diversas, tais como gôndolas, estandes, painéis, encartes, sinalizações digitais, entre outros, feitos para chamar a atenção do consumidor sobre determinado produto.

Em quaisquer dos significados que se atribua aos PDVs, com o advento da Covid-19, e a grande expansão nas vendas online, os desafios das empresas e profissionais que lidam com os pontos de venda se tornaram mais complexos. A disputa deixou de acontecer apenas entre concorrentes diretos, mas também com o comércio eletrônico e com os novos hábitos adquiridos ou acelerados pela pandemia.

Para o diretor comercial da Sobral Gráfica, Fernando Hélio Martins Brito, “os consumidores se acostumaram, alguns de forma natural, outros de forma quase obrigatória, a comprar quase tudo pela internet. Então, nesse momento de retorno, o ponto de venda físico está com um desafio muito grande: conseguir transmitir para o cliente que vale a pena ele sair de casa e ir viver aquela experiência dentro da loja”.

Ele observa que isso tem gerado uma “guerra boa” entre os lojistas e aguçado ainda mais a criatividade de quem desenvolve esse tipo de peça ou estratégia comunicativa. “Você chega numa prateleira de supermercado e vê uma embalagem disputando com a outra, um estande querendo ser mais bonito que o outro, e tudo com a preocupação de reduzir o contato com o produto físico”, exemplifica.

Fernando relembra que “antigamente, a ideia era colocar ali na altura dos olhos do consumidor e pronto. Hoje, você tem que estar preparado para se comunicar com ele de forma que consiga transmitir os seus valores, enquanto marca, a qualidade do seu produto e a mensagem que ele traz por meio desses materiais de venda”.

Ainda sobre a mudança no perfil do consumidor e o impacto que isso trouxe na criação de PDVs, o profissional pontua que “hoje, quando um cliente chega numa loja, por exemplo, ele é impactado por uma série de elementos visuais. Então, se você não tem uma coisa muito direta e assertiva não consegue se comunicar com ele”.

O diretor comercial conclui dizendo que uma boa estratégia de PDV exige integração. “Um encarte não funciona sozinho, uma comunicação digital não funciona sozinha, um outdoor não funciona sozinho, toda a comunicação deve estar integrada, ainda mais quando você disputa a atenção dele com tudo, inclusive com o celular”.

Tags