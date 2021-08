Mega-Sena: Aposta de Teresina leva prêmio de R$ 41 milhões

Trabalhadores informais nascidos em abril recebem hoje (22) a quinta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.



O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.



As datas da prorrogação do benefício foram anunciadas no último dia 12. O pagamento da quinta parcela para o público geral começou na sexta-feira (20) e segue até o dia 31.



Ao todo 45,6 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio é pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.

Confira os calendários de depósito e de saques da prorrogação do auxílio emergencial

Público geral: mês de nascimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 5ª parcela 20/8 21/8 21/8 22/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 28/8 29/8 31/8 Saque 1/9 2/9 3/9 6/9 9/9 10/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 20/9 6ª parcela 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 Saque 4/10 5/10 5/10 6/10 8/10 11/10 13/10 14/10 16/10 18/10 19/10 19/10 7ª parcela 20/10 21/10 22/10 23/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 30/10 31/10 Saque 1/11 3/11 4/11 5/11 9/11 10/11 11/11 12/11 16/11 17/11 18/11 19/11 Fonte: Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal Bolsa Família: número do NIS terminado em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5ª parcela 18/8 19/8 20/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 30/8 31/8 6ª parcela 17/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 27/9 28/9 29/9 30/9 7ª parcela 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 Fonte: Ministério da Cidadania e Caixa Econômica Federal

Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS.



O pagamento da quinta parcela aos inscritos no Bolsa Família começou na quarta-feira (18) e segue até o dia 31. O auxílio emergencial somente será depositado quando o valor for superior ao benefício do programa social.



Em todos os casos, o auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.



O programa se encerraria em julho, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para as parcelas.



A Agência Brasil elaborou um guia de perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial. Entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para receber o benefício, a regularização do CPF e os critérios de desempate dentro da mesma família para ter acesso ao auxílio.

