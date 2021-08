Para presidente da Anglo, preço do minério é incógnita

A disparada de preços nos combustíveis mantém seu curso e faz com que o litro da gasolina comum seja comercializado por mais de R$ 7 em três regiões do Brasil nesta semana. A informação integra o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado neste sábado, 21.

Entidade consultou 4483 pontos de venda de combustíveis no País entre os dias 15 e 21 de agosto e identificou preço médio de R$ 5,95 pelo litro da gasolina comum. As informações representam patamar de preço aplicado na semana subsequente a pesquisa.

O preço mais caro foi registrado no estado do Tocantins, na região Norte do País, onde o litro da gasolina é vendido por R$ 7,36. Com patamar semelhante, as regiões Sul e Sudeste concentram os outros maiores preços do combustível.

Veja lista dos estados com valor mais caro cobrado por um litro de gasolina comum

>> Região Norte:

Tocantins - R$ 7,36

Acre - R$ 7,31

>> Região Sudeste:

Rio de Janeiro - R$ 7,05

>> Região Sul:

Rio Grande do Sul - R$ 7,18

Na região Nordeste, foram consultados valores em 790 postos de combustíveis e identificado preço médio da gasolina em R$ 5,99. O valor mínimo encontrado foi de R$ 5,08 no Piauí e o máximo de R$ 6,78 em Sergipe.

Ceará apresenta o preço máximo de R$ 6,39 para litro da gasolina, conforme consulta em 201 pontos de venda. O menor valor encontrado no Estado foi de R$ 5,59 em Fortaleza e Juazeiro do Norte. O município com preço mais elevado foi Crateús.

De volta ao cenário nacional, o Etanol Hidratado (álcool veicular), assim como o Diesel, também estão pesando no bolso dos motoristas.

O preço do litro do etanol ultrapassa R$ 6 em cinco estados brasileiros, no Sul, Sudeste e Norte do País. O maior valor encontrado pela ANP foi de R$ 6,89 no estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao Ceará, o litro do álcool é vendido por valores entre R$ 4,34 e R$ 5,84.

O diesel, por sua vez, é vendido com preço mínimo de R$ 4,61 por litro e detém valor máximo de R$ 6,35. A região do País mais com maior preço de venda do combustível é a região Norte. O Nordeste apresenta preço médio de R$ 4,69 enquanto no Ceará chega a R$ 4,83 em média, podendo ser encontrado custando até R$ 5,19.

