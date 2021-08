Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em fevereiro e março

Na sua agenda de compromissos no Ceará ontem, o ministro Rogério Marinho esteve na sede do Banco do Nordeste, no bairro Passaré, em Fortaleza, em reunião com os presidente do Banco da Amazônia (Basa), Valdecir Tose, e do Banco do Nordeste (BNB), Romildo Rolim.

Sobre o encontro, a intenção foi de alinhar estratégias para focar em setores que gerem muitos empregos. "Queremos potencializar esses investimentos porque mais do que nunca precisamos gerar empregos. Essa foi a tônica da nossa conversa com os dirigentes dos bancos de desenvolvimento", disse o ministro.

O Banco do Nordeste é responsável por conceder os recursos provenientes do FNE e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Já o Banco da Amazônia tem a mesma missão com o FNO e o Fundo de Desenvolvimento do Norte (FDNO). Esses fundos são geridos pelo MDR e pelas Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam).

"Ficamos felizes pelo MDR ter essa proximidade e confiança com a gestão do Banco do Nordeste para procurarmos os melhores caminhos para fazer o alinhamento das políticas de desenvolvimento. E, quanto mais alinhados estivermos, melhor executaremos essa missão", afirmou Romildo Rolim.

De saída do BNB neste ano após ser reconduzido ao cargo pelo máximo de vezes permitida, segundo a Lei das Estatais, muito se comenta no meio político sobre o destino de Romildo após deixar a presidência do BNB. Sobre o assunto, o ministro disse ao O POVO que a ideia dele ocupar cargo no atual governo não é descartada. "Ele é um quadro extremamente capacitado e tem condição de ocupar qualquer lugar do governo."

Tags