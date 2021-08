Dona do Hospital São Carlos conclui aquisição de Hospital na Bahia por R$ 1,15 bilhão

A Rede D'Or São Luiz comunicou nesta sexta-feira, 20, por meio de sua afiliada Hospital Esperança S.A., que concluiu a aquisição de participação representativa de 20% do capital social do Hospital Aliança, na Bahia, tornando-se titular de 100% do empreendimento.

A participação societária de 20% foi vendida pela Companhia de Participações Aliança da Bahia por R$ 350.000.000.

Mas como o montante estava sujeito a eventual ajuste de preço conforme previsto no respectivo contrato de compra e venda de ações, a totalidade das ações representativas do capital social do Hospital Aliança foi de R$ 1.150.000.000.

Sobre o assunto Rede D’Or, dona do Hospital São Carlos, dá entrada em IPO

Segundo a empresa fundada no Rio de Janeiro e dona de 75% do Hospital São Carlos, em Fortaleza, no Ceará, a previsão de receita para o Hospital Aliança no ano de 2022 é de R$ 700.000.000, com Ebitda projetado de R$ 200.000.000.

A Rede D'Or ainda comunicou distrato do Acordo de Acionistas do Hospital Aliança entre o Hospital Esperança e a Aliança da Bahia; e celebração de um Acordo de Acionistas do Hospital Esperança entre a Rede D’Or e a Aliança da Bahia (que subscreveu uma ação preferencial classe A de emissão do Hospital Esperança).

Hospital São Carlos

A aquisição de 75% do Hospital São Carlos, em Fortaleza, pela Rede D'Or São Luiz foi oficializada no ano passado.

Referência no Estado, o empreendimento tem 32 anos de existência e conta com 130 leitos e estrutura para atender casos de alta complexidade. Para isso, dispõe de 8 salas cirúrgicas, 28 leitos de UTI e um Centro de Hemodinâmica com 6 leitos.

Tags