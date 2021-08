Evento Batalhas Nerds 2021 começa neste sábado, 21, com mapeamento de empreendimentos da cultura pop

O principal objetivo do debate é fomentar o mercado da economia criativa do nicho geek/nerd do Ceará, servindo como ponte entre empresários e público-alvo

O Batalhas Nerds IV 2021 começa amanhã, sábado, 21 e vai até domingo, 22, das 14h Às 20h. O evento está em sua 4ª edição e promove a interação entre mundos geeks e desenvolve mapeamento de empreendimentos de cultura pop.

O principal objetivo do debate é fomentar o mercado da economia criativa do nicho geek/nerd do Ceará, servindo como ponte entre empresários e público-alvo. A inscrição no evento é plataforma online, espaço onde são divulgados e mapeados os negócios no Estado.

As batalhas serão entre duas pessoas argumentando temas relacionados à cultura nerd-geek, onde no fim o público, por meio de uma votação online, irá escolher o melhor debatedor.

Também acontecerão workshops onde o público pode se inspirar e começar alguma nova atividade, como a cultura cosplay ou desenhar quadrinhos.

O evento servirá para atrair pessoas interessadas na cultura geek-nerd e fazer uma ponte de ligação entre lojas, serviços, cursos e entre outras atividades relacionadas com o público-alvo do setor, criando um ambiente de feira online.

Durante as atividades, será disponibilizado ao público um compêndio com todas essas lojas que fizerem suas pré-inscrições online, bem como a veiculação dos materiais audiovisuais produzidos pelos micro e pequenos empreendedores entre os intervalos da programação online.

Serviço

O Batalhas Nerds IV 2021

Dias: 21 e 22 de agosto

Horário: 14h às 20h



Veja em: Youtube no canal SanaTV - youtube.com/c/SanaTVFCNB



Instagram da S1 Produções - https://www.instagram.com/s1producoes

Instagram Phoenix Produções - https://www.instagram.com/producoesphoenix



Website - s1producoes.com.br

