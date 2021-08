Produção de aço bruto cresce 14,5% em um ano e chega a 3 milhões de t em julho

O coordenador do "Programa Cientista-Chefe", da área de pesca e aquicultura na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Ceará (Sedet-CE), Raúl Cruz Izquierdo, defendeu ontem que seja criado no Estado um laboratório de pesquisa voltado para os estudos sobre a lagosta e os ecossistemas em que habita, a fim de alavancar a exploração comercial do crustáceo nas próximas três décadas.

A produção lagosteira já responde por parte significativa da pauta de exportações de pescado do Ceará, que apresentou crescimento de 60% nos sete primeiros meses de 2021. Segundo Izquierdo, que integra o programa criado pela Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), essa participação pode crescer ainda mais, caso haja mais estudo sobre as 26 espécies do crustáceo que ocorrem no litoral brasileiro, algumas delas com potencial econômico.

Atualmente, a lagosta vermelha responde por quase 70% da produção no Ceará e a verde por cerca de 30%. “É imprescindível estudar mais o plâncton (pequenos organismos marinhos), não só para entender os estágios iniciais do ciclo de vida desses crustáceos, mas também para saber se há alimento suficiente para a lagosta, para o atum e para o pargo e isso só é possível com um laboratório específico, que aprofunde as pesquisas em alto-mar”, explicou. O pesquisador acrescentou que, pelo menos, uma espécie poderia ser criada em cativeiro caso fosse mais bem estudada, a chamada lagosta-japonesa, com tamanho aproximado ao de um camarão grande.

As declarações foram feitas durante o seminário internacional “O Futuro do Trabalho e da Educação na Década dos Oceanos”, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Observatório da Industria e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O evento ocorreu de forma híbrida (presencial e online) e contou com especialistas na chamada 'economia do mar’ do Brasil e do Exterior.

No evento, o cientista-chefe da Funcap relembrou os resultados de estudos sobre o impacto do período de defeso da lagosta entre os anos de 2012 e 2019. Anualmente, durante os meses de novembro a abril é proibida a captura do animal. “A partir de 2012, a população do crustáceo começou a apresentar tendência de recuperação. Em linhas gerais, o sistema produtivo da lagosta vermelha, principalmente, tem se mostrado muito eficiente”, concluiu.

Outro estudo apresentado durante o seminário que pode ajudar a conhecer melhor o potencial pesqueiro do Ceará, foi apresentado pela analista da Fiec, Leila Andrade, uma das responsáveis pela criação do Projeto de Rastreabilidade do Atum (Rastum). Esse tipo de pescado também aparece entre os principais itens de exportação do Estado e, de acordo com a pesquisa, sofreu pouco impacto em termos de produtividade por conta da pandemia.

A propósito, as exportações de pescado do Ceará cresceram 60% de janeiro a julho deste ano quando comparadas a período equivalente de 2020. No acumulado dos sete primeiros meses de 2021, o valor exportado pela indústria pesqueira foi de US$ 42,2 milhões, ou pouco mais de R$ 226 milhões. Isso corresponde a 3% da pauta exportadora do Estado.

As informações constam da pesquisa “Setorial em Comex – Pescados”, divulgada na última terça-feira, 17, pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiec.



