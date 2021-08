Goldman Sachs corta previsão de alta do PIB dos EUA no 3º tri, citando delta

Na mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes apontaram que as condições para uma elevação dos juros são diferentes daquelas para a redução da compras de títulos, segundo a ata do encontro publicada nesta quarta-feira. Além disso, a maioria dos integrantes do comitê de política monetária avaliou que uma redução "proporcional" na compra de Treasuries e de títulos lastreados em hipotecas (MBS, na sigla em inglês) seria benéfica para a economia, segundo o documento.

Por sua vez, vários dirigentes expressaram que uma redução mais rápida na compras dos MBS seria positiva, uma vez que o setor imobiliário vem "muito forte" nos Estados Unidos, não necessitando de apoio do Fed.

Uma parte dos integrantes do comitê avaliou que um inicio da redução da compra de ativos antes das metas do Fed serem alcançadas apresentaria benefícios potenciais, de acordo com a publicação.

Vários dirigentes notaram que um início antecipado do "tapering" poderia vir acompanhado por reduções mais graduais no ritmo de compra, e que tal combinação poderia mitigar o risco de um aperto excessivo nas condições financeiras em resposta a um anúncio de "tapering", segundo o documento. O momento das ações é dependente do curso da economia, pontua o comitê.

