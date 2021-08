Câmara aprova ampliação de acesso da população a subsídio na conta de luz

O deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido-RJ) será nomeado como titular da Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo nesta sexta-feira, 20. A pasta foi promovida para o primeiro escalão para abrigar parlamentar. A infomação foi dado pelo governador de São Paulo, João Doria, à coluna do jornalista Igor Gadelha.

O deputado está no sexto mandato como deputado federal. Ele já foi secretário de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro entre 1997 e 1998. Segundo aliados de Maia, as negociações para nomeação começaram há um mês. O martelo foi batido após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vetar a indicação de Maia para vice-líder da oposição na Casa.



“A experiência do Rodrigo Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade. Todas as reformas que passaram sob sua liderança só foram possíveis por causa do diálogo, do senso de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é verdadeiramente importante para o país”, afirmou Doria por meio de nota.

Tags