Variantes do coronavírus, sobretudo Delta, reforçam incerteza global, diz Fed

A rede Assaí Atacadista está com mais de 2.100 vagas de emprego abertas, que incluem 700 oportunidades para atuação em lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o País e mais de 1.400 oportunidades para unidades em construção, a serem inauguradas até o final deste ano. A meta da marca é abrir até 28 lojas em 2021.

Os interessados em atuar nas lojas, escritórios e centros de distribuição em funcionamento devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. As vagas trazem funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço. Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência.

Atualmente, o Assaí conta com mais de 51 mil colaboradores em todo o Brasil e planeja gerar mais de 6 mil novos postos de trabalho com o seu plano de expansão orgânica.

Veja onde são as vagas:

Feira de Santana (BA) - Mais de 280 vagas de emprego. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na avenida Eduardo Froes da Mota, região do Tomba, nos próximos meses. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaifeiradesantana.gupy.io até o dia 27 de agosto.

Macaé (RJ) - Mais de 280 vagas de emprego. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na avenida Lacerda Agostinho, no bairro Virgem Santa, nos próximos meses. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaimacae.gupy.io/ até o dia 3 de setembro.

Belém (PA) - Mais de 290 vagas, criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na avenida Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos, nos próximos meses. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaibelem.gupy.io até o dia 3 de setembro.

Curitiba (PR)- Mais de 280 vagas para compor time de nova loja que será inaugurada no bairro Atuba (nas proximidades da divisa com Pinhais, na Região Metropolitana), nos próximos meses. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaicuritibaatuba.gupy.io até o dia 17 de setembro

Santa Bárbara d’Oeste (SP) - Mais de 280 vagas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na rua da Agricultura - em frente ao shopping Tivoli, nos próximos meses. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaisantabarbaradoeste.gupy.io/ até o dia 17 de setembro.

