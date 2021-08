Senado dos EUA quer investigação sobre sistema de piloto automático da Tesla

O deputado estadual e presidente do PT de Fortaleza Guilherme Sampaio destacou nesta terça-feira, 17, que uma eventual candidatura do governador Camilo Santana (PT) ao Senado Federal já conta com o apoio do partido no Ceará. Ao programa Jogo Político, o petista defendeu que as candidaturas de Camilo e do ex-presidente Lula à Presidência em 2022 constituem um forte projeto capaz de "derrotar o bolsonarismo".

"Nós queremos que o governador Camilo seja candidato a senador. Achamos que, nessa conjuntura que a gente está enfrentando, é fundamental que um senador, com a experiência e perfil do Camilo, com o compromisso dele com a democracia e com as políticas sociais que se viu agora no enfrentamento da pandemia, esteja representando o Ceará", disse o deputado.



O parlamentar destacou que Camilo tem "plenas condições de ser eleito" e adiantou que tal projeto deve ser discutido entre o governador e o ex-presidente Lula durante sua vinda ao Ceará nos próximos dias. "Eu penso que o presidente Lula vai conversar sobre a experiência de governo para, eventualmente, até incorporar elementos dessa experiência para discussão que vai fazer pelo Brasil", disse Guilherme.



Segundo o deputado, o diálogo a ser realizado entre os líderes partidários deve constituir um "grande poder" para um "momento de reconstrução do país" após a presidência de Jair Bolsonaro. "Lula vai dialogar como um companheiro, amigo, admirador e como dois atores políticos que têm compromisso com a defesa da democracia" afirma.



A chegada do pré-candidato do PT à Presidência da República no Ceará está marcada para sexta-feira, 20. O deputado confirmou a vinda do petista com o objetivo de costurar um arranjo regional que lhe permita ter um palanque forte no Estado em 2022.



Com foco nos movimentos populares, partidos e lideranças políticas, Lula deve trabalhar no sentido de construir uma frente ampla antibolsonarista no Ceará, afirma Guilherme. "É uma organização à reação popular para darmos uma resposta categórica a esse retrocesso político que a gente está vivendo no país no governo Bolsonaro", diz o presidente do partido em Fortaleza.



Questionado sobre os desafios na formação de alianças sólidas no Estado e os reflexos regionais das divergências políticas entre Lula e Ciro Gomes, também presidenciável, o deputado afirmou que defende o projeto político de alianças com o PDT no Ceará. Contudo, ele adiantou que a sigla "não leva desaforo pra casa", e que "deve discutir outro rumo" caso as alianças não sejam do interesse mútuo.



"Nós perdemos quase 700 mil pessoas vítimas de Covid. A população espera mais da classe política do que ficar trocando desaforo. Na minha opinião, a gente deveria discutir a continuidade desse projeto político com quem é aliado, e o PDT está entre esses aliados. Quem não quer discutir paciência, nós vamos discutir outro rumo", finalizou o parlamentar.



