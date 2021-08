Fitch reafirma rating do Rio de Janeiro em BB-, com perspectiva negativa

O aumento da demanda por interna√ß√Ķes, por causa da circula√ß√£o da variante Delta do novo coronav√≠rus, que √© mais transmiss√≠vel, levou o governo do estado do Rio de Janeiro a decidir pela abertura de mais leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com covid-19. As vagas ser√£o no Hospital Universit√°rio Pedro Ernesto, na capital, no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e no Hospital Doutor Ricardo Cruz, em Nova Igua√ßu, informou¬† o secret√°rio estadual de Sa√ļde, Alexandre Chieppe.



Nesta semana, a taxa de ocupa√ß√£o de leitos de UTI para a doen√ßa atingiu 70% no estado e 90% na capital, principalmente nas unidades hospitalares da regi√£o metropolitana e da Baixada Fluminense. ‚ÄúHoje vive-se no estado do Rio de Janeiro, principalmente, na regi√£o metropolitana, incluindo o munic√≠pio do Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense, uma situa√ß√£o em que, muito por conta da circula√ß√£o da variante Delta, estamos vendo um aumento, ainda discreto, nos n√ļmeros de atendimentos e de solicita√ß√Ķes de interna√ß√Ķes. A gente ainda avalia as raz√Ķes por tr√°s desse aumento, mas certamente a circula√ß√£o mais intensa da variante Delta √© um dos fatores que v√™m contribuindo para isso‚ÄĚ, afirmou Chieppe.



De acordo com o secret√°rio, a abertura de vagas nas unidades de sa√ļde √© a primeira etapa do plano de conting√™ncia do estado para o enfrentamento de uma poss√≠vel nova onda da covid-19. ‚ÄúJ√° acionamos a primeira etapa do nosso plano de conting√™ncia, que prev√™ a abertura de alguns leitos ou a transforma√ß√£o de alguns leitos de n√£o covid para covid, no Hospital Pedro Ernesto e no Hospital Regional Zilda Arns e a abertura de 20 novos leitos em Nova Igua√ßu, no Hospital Ricardo Cruz.‚ÄĚ



Chieppe disse que, neste momento de alerta, a situa√ß√£o e as condi√ß√Ķes de atendimento ser√£o monitoradas pelas autoridades da sa√ļde. ‚ÄúVamos monitorar o cen√°rio epidemiol√≥gico, a oferta e demanda assistencial para que, se for necess√°rio, outras medidas sejam tomadas. Agora √© um momento de alerta, de observa√ß√£o e de r√°pida tomada de decis√£o exatamente para poder dar conta de qualquer demanda assistencial que vier aparecer‚ÄĚ, enfatizou.

Rede privada

Nos hospitais privados no estado, na √ļltima semana, a ocupa√ß√£o de leitos para covid-19 era de 60%, mas ontem (17) subiu para 70%. A Associa√ß√£o de Hospitais Privados do Estado do Rio de Janeiro avalia a possibilidade de abertura de novos leitos. ‚ÄúA quantidade de pacientes internados tem sido maior, embora a letalidade tenha sido menor. A maior parte dos pacientes √© de homens, que se internam muito mais do que mulheres. Esta √© uma doen√ßa que afeta um pouco mais homens do que mulheres‚ÄĚ, disse o diretor da associa√ß√£o, Graccho Alvim.



Segundo Alvim, o maior percentual de internados √© dos pacientes que, ou optaram por n√£o tomar vacina, ou ainda n√£o tiveram oportunidade, por causa da idade. Depois deles, v√™m os pacientes que s√≥ receberam uma dose de vacina e, por √ļltimo, os que j√° tomaram as duas dores, mas t√™m comorbidades, s√£o idosos e j√° tem mais de seis meses de vacinados. ‚ÄúEste √© o panorama. Estamos notando que a contamina√ß√£o √© muito mais r√°pida, ou seja, pessoas que aparecem com sintomas muito mais r√°pidos. Ent√£o, essa interna√ß√£o est√° sendo tamb√©m mais acelerada.‚ÄĚ



Alvim lembrou que, em julho, houve grande redu√ß√£o nas interna√ß√Ķes por covid em todo o estado e que, por isso, algumas unidades hospitalares transformaram os centros maiores de tratamento intensivo para tratar as outras doen√ßas, destinando os menores √† covid-19. ‚ÄúIsso est√° mudando, porque o hospital privado muda conforme a demanda. Se tem uma demanda maior para interna√ß√£o de pacientes com covid, obviamente, vamos reabrir mais leitos para covid. Dependendo de como vai se comportar esse crescimento nas interna√ß√Ķes, provavelmente, a gente destinar√° mais leitos para a covid-19.‚ÄĚ

Para Alvim, √© importante lembrar que, quando existe uma nova onda, ou um maior n√ļmero de pacientes com covid-19, existe uma resist√™ncia de outros pacientes em fazer qualquer procedimento eletivo. ‚ÄúEles v√£o querer fazer isso quando n√£o houver uma onda t√£o alta de paciente por covid.‚ÄĚ



O diretor da Associa√ß√£o de Hospitais Privados do Estado do Rio de Janeiro ressaltou que as unidades precisam estar preparadas para uma nova onda da doen√ßa, inclusive para evitar a falta de insumos e de medicamentos, como aconteceu em alguns hospitais no in√≠cio da pandemia. ‚ÄúEstamos pedindo ao pessoal dos hospitais que j√° comecem a fazer a log√≠stica para um prov√°vel aumento. [√Č] √≥bvio que n√£o sabemos como vai evoluir essa curva. Se continuar dessa maneira, ser√° necess√°ria uma log√≠stica na quantidade de material e de medicamentos bem maior. O que estamos pedindo √© que os hospitais j√° se organizem para que n√£o haja escassez de medicamentos.‚ÄĚ



Graccho Alvim afirmou que s√≥ ser√° poss√≠vel atender ao chamamento p√ļblico que o Executivo fluminense deve lan√ßar na pr√≥xima semana para a contrata√ß√£o de 150 leitos nos hospitais privados se os valores oferecidos pelo governo forem compat√≠veis com os gastos por paciente/dia. ‚ÄúA rede ter√° como atender se os valores, os pre√ßos, forem suficientes para o tratamento. √Č uma doen√ßa cara, que demanda medicamentos caros, infecta muito e, para manter o paciente no respirador, precisa de muitas medica√ß√Ķes, de anest√©sicos, de bloqueadores neuromusculares.‚ÄĚ



De acordo com Alvim, os √ļltimos chamamentos feitos n√£o foram fechados porque os valores n√£o eram suficientes para custear a di√°ria de um paciente. ‚ÄúTem que pagar o profissional de sa√ļde, material, medicamento e toda a parte de exames. Tem uns que s√£o mais caros, porque h√° pacientes que evoluem criticamente, necessitando de todos os exames, al√©m de imagens. Precisamos de exames laboratoriais di√°rios, e n√£o √© um custo pequeno. N√£o tem como fazer m√°gica, se se oferece um valor que n√£o d√° nem para pagar o custo b√°sico desse paciente‚ÄĚ, concluiu.

*Colaborou Cristiane Ribeiro, repórter do Radiojornalismo

Tags