Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 7% em julho ante junho

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu nesta terça-feira, 17, a aprovação do pacote de cerca de US$ 1,2 trilhão em investimentos à infraestrutura, que será votado pela Câmara dos Representantes após receber o aval do Senado. Em artigo publicado no site Yahoo News, Yellen argumentou que este é o momento ideal para esse tipo de pauta.

"As taxas de juros reais estão atualmente negativas e o pagamento da dívida pública, como parcela da economia, deve permanecer abaixo dos níveis históricos por pelo menos uma década", escreveu a secretária do Tesouro norte-americano.

Ela também classificou a legislação de "fiscalmente responsável".

Segundo ela, os gastos serão diluídos ao longo da próxima década e totalizam cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). "Eles também são pagos a longo prazo por meio de uma reforma do código tributário que o tornará mais justo, sem tocar nos americanos que ganham menos de US$ 400.000 por ano", explicou.

Yellen acrescentou ainda que os custos da falta de investimentos são muito grandes. "Por mais de uma geração, os EUA subinvestiram nos bens públicos que são a base de nosso crescimento econômico: infraestrutura, educação, creches", destacou.

Tags