Apoio de governos regionais pode custar R$ 18 bi

Estados e munic√≠pios querem mais R$ 18 bilh√Ķes para apoiar a aprova√ß√£o da reforma do Imposto de Renda (IR). Depois da terceira tentativa do presidente da C√Ęmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), a vota√ß√£o do projeto no plen√°rio foi adiada por uma semana, mas deflagrou uma guerra de bastidores por novas concess√Ķes.

Em troca do apoio dos prefeitos, Lira e o relator do projeto, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), acertaram com a Confedera√ß√£o Nacional de Munic√≠pios (CNM) a aprova√ß√£o de um conjunto de propostas para garantir uma transfer√™ncia adicional de R$ 6,5 bilh√Ķes por ano √†s administra√ß√Ķes municipais, com o aumento de 1,37% do repasse da Uni√£o ao Fundo de Participa√ß√£o dos Munic√≠pios (FPM), e mudan√ßa na regra do piso salarial dos professores. O acordo teve apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Isolados nas negocia√ß√Ķes, os Estados, que at√© ent√£o buscavam um acordo conjunto com mudan√ßas no desenho para evitar uma perda de R$ 11,7 bilh√Ķes (R$ 6,4 bilh√Ķes para os governos estaduais e R$ 5,4 bilh√Ķes para os munic√≠pios), partiram para o contra-ataque. Come√ßaram a brigar nos bastidores para aumentar em tr√™s pontos porcentuais a parcela que recebem do governo federal por meio do Fundo de Participa√ß√£o dos Estados (FPE) - mudan√ßa que pode garantir R$ 11,3 bilh√Ķes a mais para os governadores com a aprova√ß√£o da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 51, que j√° tramita no Senado.

Os Estados querem garantir que, no caso de Sabino n√£o mudar o texto para reverter a perda de arrecada√ß√£o, essa PEC de aumento do repasse para o FPE seja aprovada no Senado para depois ir para a C√Ęmara. Enquanto isso, os senadores v√£o segurar a vota√ß√£o do projeto do IR na espera da vota√ß√£o da PEC na C√Ęmara.

Disputa

O impasse em torno da votação começou logo cedo, depois que o governo e o relator não aceitaram zerar os prejuízos dos Estados e municípios com uma queda menor da alíquota-base do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de 15% para 7,5%.

Antes do adiamento da votação, os Estados e as prefeituras de capitais divulgaram cartas pedindo aos parlamentares para rejeitarem o projeto. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conhecida como bancada ruralista, deputado Sérgio Souza (MDB-PR), também se posicionou contra a votação.

Lira bem que tentou votar o projeto colocando em pauta primeiro uma manobra para mudar o piso do magist√©rio, uma das exig√™ncias dos munic√≠pios para aprovar o projeto. N√£o deu certo. A manobra foi rejeitada com intensa articula√ß√£o da oposi√ß√£o. Em seguida, a proposta para retirar o projeto do IR da pauta foi aprovada por 399 a 99. Lira tinha dito quando chegou √† C√Ęmara ontem que a reforma seria votada mesmo sem acordo.

Em defesa da votação, Lira disse que é impossível se chegar a um consenso sobre o tema e que queria votar o texto principal da reforma ontem e deixar os destaques - pedidos de alteração ao texto - para depois. "Não há interesse em causar prejuízos para Estados e municípios", afirmou Lira. "Consenso sobre esse tema nesse plenário é impossível. Precisamos separar o que é política do que é justo para o Brasil", disse.

As informa√ß√Ķes s√£o do jornal O Estado de S. Paulo.

