Por falta de matéria-prima, frigoríficos do MT podem fechar, alerta sindicato

Há 38 anos no mercado, a Itaueira Agropecuária S/A, produtora brasileira de melões, mini melancias, uvas, camarão, pimentões e mel, foi pioneira no rastreamento de frutas no Brasil. O mecanismo, que permite identificar a origem e a trajetória de alimentos, tem adquirido importância significativa nos últimos tempos, principalmente por causa das regras do comércio internacional de produtos agrícolas.

O sistema de inteligência artificial foi implantado em 2011. Mas, de lá para cá, foram feitas várias modernizações que permitem a todos os elos envolvidos na cadeia produtiva a interpretação de diversas informações: desde saber a semente plantada, o tipo de adubagem, a data da colheita, a quantidade de chuva, o processamento, valor nutricional, mapa de onde foi plantado, até o tempo que levou para chegar até a mesa do consumidor, explica a assessora da diretoria da Itaueira, Marilena Prado. "Temos rastreabilidade no pallet, na caixa, fruta a fruta".

Ela conta que além de maior domínio do processo como um todo, isso ajuda a estreitar laços com o consumidor e aprimorar a qualidade da fruta. "A rastreabilidade nos dá maior clareza para saber onde estamos acertando ou mesmo corrigir algo pelo caminho. Depois de um feedback dado por um cliente, por exemplo, já identificamos que não era adequado plantar em determinada época do ano ou em uma região específica."

E não é a única tecnologia 4.0 aplicada no processo. Hoje todas as fazendas da empresa, seja no Ceará, na Bahia, no Piauí ou no Rio Grande do Norte, dispõem de inovação em processos, como maquinários abastecidos por energia solar, fitas de irrigação, uso de drones, monitoramento do plantio via satélite ou agricultura de precisão.

São investimentos que se traduzem em números, como, por exemplo, a redução de 30% do uso de água no plantio, na qualidade do produto que é ofertado, mas também no próprio ambiente de trabalho. "A busca pela inovação sempre foi um importante valor da empresa. E tudo isso também faz com que a gente possa oferecer uma melhor condição de trabalho e conforto aos colaboradores."

Novas técnicas também abrem outras frentes de negócios. O aprimoramento do uso de polinização das abelhas no cultivo do melão, por exemplo, foi o pontapé inicial para que na entressafra a empresa também passasse comercializar mel. A produção de mel, que era da ordem de 3 toneladas-ano, em 2013, chegou, em 2020, a quase 22 toneladas.

Sobre a inovação mais recente, a empresa conta com uma Unidade de Telemetria e Acionamento Remoto (Utar), implantada em 2020 e que deve ter uso intensificado em 2021. O equipamento tem como finalidade monitorar temperatura, umidade, gás ozônio, dentre outros, e com isso tomar decisões de acionamentos inteligentes de dispositivos de irrigação, nebulização e bombeamento.





