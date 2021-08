Ministro volta a dizer que Navegantes terá 2ª pista se houver demanda

A Tergran Fortaleza LTDA venceu o leilão para arrendamento de 25 anos do Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza, no Mucuripe, realizado ontem, na B3, em São Paulo. A proposta teve valor de outorga de R$ 1 milhão. O valor foi bem inferior ao de outros terminais portuários leiloados na ocasião, embora tenha apresentado o maior ágio. A expectativa é que a operação resulte em um volume de investimentos da ordem de R$ 47,7 milhões.



A diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, Mayhara Chaves, explicou que “é nesses investimentos que a gente mira mesmo, então é um plus ter algum valor de outorga. O que interessa é a ampliação da movimentação de carga dentro do nosso porto. Esse terminal estava arrendado até algum tempo atrás e esse contrato havia acabado. Daí levamos a leilão. Agora, a Tergran que já era arrendatária de uma área dentro do Porto vai ficar com as duas áreas que fazem toda a movimentação do trigo”.

Ela acrescenta que “todos os investimentos eles serão para a melhoria de infraestrutura geral do Porto. Então, a gente tem melhorias previstas em termos de dragagem, por exemplo. Os equipamentos antigos que estavam lá no armazém, a vencedora terá a obrigação de substituir por equipamentos novos e mais modernos. Isso vai melhorar a eficiência do descarregamento do trigo para o terminal. Vale lembrar que esses investimentos ficam para o Porto ao final do contrato.”

Segundo a Docas, em 2020, o trigo colocou o Porto de Fortaleza na liderança do ranking deste tipo de carga entre os portos do País, com 1,2 milhões de toneladas importadas (5,8 milhões nos últimos cinco anos), o que representou 17,8% do trigo movimentado no País. Segundo o Ministério da Infraestrutura (MInfra), os desembarques de trigo correspondem a pouco mais de 70% das operações de granéis sólidos do terminal. “Hoje, a operação depende, em parte, da utilização de outros arrendatários. A concessão vai reduzir essa dependência", disse o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni.

Destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de cargas, o Terminal de Granel Sólido Vegetal leiloado carece de melhorias em infraestrutura e modernização de equipamentos. “O vencedor terá que realizar obras de derrocamento no berço 103 e aquisição de equipamento descarregador de navios”, acrescentou Mayhara Chaves. O equipamento é considerado, no entanto, de importância estratégica, tendo acesso aos demais portos brasileiros, via navegação de cabotagem, e a três rodovias federais, além de proximidade com os mercados das Américas, Europa e África.

“Com o arrendamento da área nós pretendemos promover uma ampliação que transforme novamente Fortaleza em um exemplo de operação portuária de exportação de grãos”, disse Irineu Pedrolo, assessor da presidência da Tergran Fortaleza, consórcio vencedor do leilão formado pelas gigantes estaduais da indústria relacionada ao trigo: J. Macedo, M.Dias Branco e Grande Moinho Cearense. Ele lembrou que o Ceará é hoje o segundo maior polo de moagem do trigo do Brasil.



Autorizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o certame foi comandado pelos ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e da Cidadania, João Roma, com a presença de outras autoridades. Em solenidade realizada após o término dos leilões, o diretor da Antaq, Eduardo Nery, destacou que a movimentação portuária no Brasil teve crescimento de 9,5%, no 1º semestre de 2021.

Outros terminais leiloados ontem foram os dos portos de Santana (AP), por R$ 5,8 milhões, e o de Salvador (BA), por 32 milhões, que foram arrendados, respectivamente, pela Caramuru Alimentos e pela Intermarítima. (Colaborou Beatriz Cavalcante)

Cronologia do leilão do terminal de trigo do Porto de Fortaleza

1/6/2020: Realização de Estudos de Viabilidade Técnica (EVTEA)

10/6/2020: MUC01 é qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) por meio da Resolução nº 121

25/8/2020: Audiência Pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

6/4/2021: Tribunal de Contas da União (TCU) aprova o EVTEA

24/6/2021: Antaq publica o Edital

13/8/2021: Certame da cessão do MUC01

