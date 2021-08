Banco do Brasil realiza leilão virtual com 100 imóveis e descontos de até 64%

O Banco do Brasil (BB) está com uma boa oportunidade para quem quer comprar a casa própria. Isso porque, a instituição vai realizar um leilão virtual, no dia 25 de agosto, às 13h, com 100 imóveis no catálogo. Casas e apartamentos estão entre os imóveis que podem ser arrematados com descontos de até 64% em nove estados.

Em todo o Brasil, o lance inicial mais baixo, R$ 22.975, é de uma casa residencial de 105m² na cidade de Teotônio Vilela, no Estado de Alagoas, que está com 44% de desconto.

Em Goiás, há o imóvel com maior desconto, de 64%. Trata-se de uma casa residencial de 55,66m² em Águas Lindas de Goiás, com lance inicial de R$ 35.273.

O apartamento com maior desconto está em Valparaíso de Goiás, com 48% de desconto e lance inicial de R$ 45.140. Segundo o BB, o tamanho de 105,75m².

Com 44% de desconto, há um apartamento a leilão em João Pessoa, na Paraíba. O lance inicial é de R$ 47.991,00 em 68,48m².

"O leilão de imóveis traz sempre oportunidades imperdíveis para o consumidor, com as vantagens que apenas este tipo de negócio oferece. Com os juros em baixa e o dólar em alta, esse é, sem dúvida, um dos investimentos mais rentáveis e seguros atualmente", afirma Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da Sato Leilões.

Para participar do leilão, os interessados precisam ter mais de 18 anos e se cadastrar no site da Sato Leilões. No formulário, é preciso incluir informações pessoais como nome completo, CPF, RG, estado civil, data de nascimento, profissão, endereço e alguns outros dados.

Além disso, é importante estar atento ao edital do certame. Isso porque, entre as regras previstas no documento, ao menos uma delas pode causar dor de cabeça se não for levada em consideração.

Isso porque quando o imóvel está ocupado, cabe ao comprador tomar as providências e arcar com eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel.

Especialistas recomendam comprar preferencialmente imóveis desocupados e dão dicas, como ler o edital com atenção e visitar o imóvel antes, se possível. (Marcelo Aprígio do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste)

