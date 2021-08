Apas: Supermercados paulistas criam 7.680 postos de trabalho entre no 1º semestre

Em um aceno para a consolidação do hub de logística e de exportação em desenvolvimento no Ceará, a empresa Roca Sanitários decidiu comprar uma linha de produção no Complexo do Pecém. O foco da companhia é atingir a máxima produção de 1,4 milhão de louças sanitárias e então criar rotas de exportação para toda América Central e América do Norte, a partir do Ceará.

Com início imediato do fortalecimento da linha de produção adquirida, a empresa espera expandir a presença também no mercado nacional, atendendo clientes no Norte e Nordeste do País, que antes não era capaz de suprir totalmente. A estimativa é de que sejam gerados 270 novos postos de trabalho para atender a demanda de crescimento da produção em um curto espaço de tempo.



O grupo espanhol responsável pela empresa atuava no Brasil possui quatro fábricas ativas, em Jundiaí (SP), Serra (ES), Santa Luzia (MG) e em Recipe (PE). Porém, conforme Sergio Melfi, diretor executivo da Roca Brasil, devido ao crescimento da demanda dos consumidores, e como parte do plano de expansão da multinacional, fez-se necessário a aquisição de uma nova linha de produção.

"Nós seguimos super motivados e incansáveis nos nossos investimentos e esforços para melhorar cada vez mais nossos níveis de serviço e valorizar a confiança que nossos parceiros comerciais depositam em nós", afirma Sergio.

As tratativas para compra da linha de produção no Pecém começaram ainda em 2020 e envolveram todas os núcleos operacionais da empresa no Brasil. A transação total da planta industrial instalada no Ceará para gestão da Roca foi concluída há cerca de quatro dias e divulgada em um vídeo institucional da empresa com propósito de exibir ao mercado a nova planta da multinacional no País.





