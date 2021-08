Projeção para o IPCA de 2021 sobe de 6,88% para 7,05% no Focus do BC

O Atlético Cearense bateu o líder do Grupo 3 da Série D, o ABC, por 1 a 0 e entrou no G4 da competição. Em jogo disputado na tarde deste domingo, 15, no Estádio Domingão, em Horizonte, a Águia da Precabura venceu com um bonito gol de letra de Hércules. A vitória fez o Atlético chegar à quarta posição, com 14 pontos em 11 jogos, mesma pontuação do quinto colocado Treze-PB, mas com duas vitórias a mais.

Faltando três rodadas para o término da fase de grupos, o ABC lidera a chave com 22 pontos, enquanto o América-RN é o segundo com 21 pontos e o Campinense-PB, o terceiro, com 18. O Atlético-CE volta a campo no próximo sábado, 21, contra o Caucaia, no estádio Raimundão, em Caucaia. Já o ABC faz o clássico contra o América-RN, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), no domingo, 22.



O JOGO

Não foi um jogo de muita inspiração, mas o Atlético conseguiu ser mais perigoso. Após um início de jogo morno, o Atlético marcou logo em sua primeira chegada — e em um belo gol. Aos 16 minutos, Hércules completou de letra o cruzamento de Gustavo Silva e abriu o placar. Dois minutos depois, o Atlético poderia ter ampliado. Erick Pulga acionou Dudu Itapajé dentro da área, que bateu cruzado, com perigo, à direita do gol de Wellington. A Águia continuou em cima. Aos 22, Dudu Itapajé acertou a trave em cobrança de falta. Após esse bom momento do Atlético, o jogo voltou a ter poucas chances. Faltava criatividade para ambas as equipes romperem as defesas adversárias. Aos 46, Wesley Pimbinha, para o ABC, arriscou da entrada da área, mas isolou — e foi só na primeira etapa.



No segundo tempo, o ABC tentou voltar mais em cima, mas o Atlético seguia mais perigoso. Aos sete minutos, após grande jogada de Gustavo Silva, o cruzamento foi na cabeça de Dudu Itapajé, que mandou, perigosamente, à direita do gol. Enquanto isso, o ABC devolveu com chute da intermediária de Wallyson, fraco e à direita do gol. Só aos 17, o ABC realmente incomodou, em cobrança de falta do próprio Wallyson, que foi por cima do gol. A situação ficou ainda mais favorável ao Atlético após a expulsão do zagueiro Donato, aos 33, pelo segundo amarelo. O Atlético passou a ter à disposição os contra-ataques, mas faltava ajuste no último passe para converter as descidas em chances reais. O ABC, pelo outro lado, não conseguia pressionar. Mesmo com oito minutos de acréscimo, nada mudou no jogo e o Atlético saiu mesmo com os três pontos.

