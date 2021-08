Agenda de Guedes prevÃª CMN extraordinÃ¡rio nesta terÃ§a-feira

Pessoas nascidas até o ano 2000 começaram a ser vacinadas contra o coronavírus neste sábado, 14, em Fortaleza. A vacinação desse grupo foi anunciada pela Prefeitura da Capital na quarta-feira, 11. Pelo menos 33 mil pessoas foram agendadas para receber a primeira dose do imunizante neste sábado. No domingo, 15, outras 12 mil devem ser parcialmente imunizadas, incluindo cidadãos com data de nascimento até março de 2001.

As estudantes de Medicina Susana Rios e Mirella Bastos, ambas com 21 anos, compareceram ao posto de vacinação montado no Shopping Iguatemi na manhã deste sábado. Por causa do isolamento social, as duas amigas passaram meses sem se ver presencialmente. Elas aproveitaram o momento da vacina para comemorar juntas e tirar fotos.

“A gente faz faculdade juntas e estávamos sentindo muita saudade do nosso convívio, que era diário”, disse Mirella. “Eu não esperava ficar emocionada, mas até fiquei um pouco ali. Eu acho que todo mundo espera por esse momento, diante de tudo que a gente viveu nesses quase dois anos”, complementou Susana.



Gabriel Aguiar, 21, também aproveitou a fila da vacinação para encontrar com amigos que não via há muito tempo. Eles se revezaram para tirar fotos uns dos outros no momento da aplicação da vacina. “Eu acho que é importante tirar a foto pelo tempo todo que a gente esperou essa vacina. Eu acho que vale à pena registrar esse momento”, opinou.

Acompanhado da mãe, Eugênia Costa, 50, o também estudante José Vitor Costa também aproveitou para registrar o dia da vacina não só com uma foto. Ele fez questão de também ir com uma blusa personalizada com a imagem de uma seringa e frases escritas na máscara de proteção que agradeciam a ciência e o Sistema Único de Saúde (SUS).

Estudante João Victor, 21, e sua mãe, Eugênia Costa, 50, comemoram a vacina do jovem (Foto: Thais Mesquita)



“Hoje não é um dia qualquer, é um dia de uma vacina pandêmica. Um monte de gente morreu. Eu não sou muito de chorar, mas veio lágrima. Quando vi o agendamento, pensei ‘meu deus, não tenho roupa pra isso, tenho que fazer algo’. Seja arrumado ou não, é inesquecível e eu vou guardar pra sempre”, contou João Vitor ao O POVO.

Com a vacina de João, mãe e filho comemoraram a imunização parcial de todos os adultos da família. “Eu contava os dias, a hora, de chegar esse momento. Já me vacinei, mas só ia ser completo depois que ele se vacinasse”, disse Eugênia.

Documentos necessários

É orientado levar documento de identidade com foto e um comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses), o CPF e o Cartão Nacional de Saúde (CNS) para o centro de vacinação. No caso da segunda dose, é preciso levar também o cartão de vacinação comprovando o recebimento da primeira dose.

Vacinômetro

De acordo com o Vacinômetro atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a Capital aplicou 1.927.202 doses do imunizante contra o coronavírus, sendo 1.424.845 pessoas com primeira dose e 502.357 com duas doses da vacina.

