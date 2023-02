Aplicativo Ceasa de Bolso chega ao sistema iOS

O objetivo é que o aplicativo chegue a um público maior e facilite as informações sobre os preços dos produtos da Ceasa em todo País

O aplicativo Ceasa de Bolso já está disponível em sistema iOS. A ferramenta permite que em apenas alguns cliques em um celular ou tablet o consumidor, comerciante ou produtor tenham acesso aos preços praticados na Ceasa Maracanaú. Atualmente, o aplicativo fornece os preços de 200 produtos.





O gestor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Nutic), José Valdecir Lima de Souza, destacou que a ferramenta acompanha a evolução digital das grandes empresas. Ele lembra que o aplicativo disponibiliza os preços dos últimos cinco dias de cerca de 200 produtos, entre frutas e hortaliças. “Dessa forma os usuários ganham agilidade na tomada de decisões baseados nas informações de preços diários, podendo antecipar contatos e fechamentos de negócios. Agora com a disponibilidade da versão iOS, o objetivo é atingir um público muito maior e disseminar ainda mais as informações”, ressalta.





Odálio Girão, analista de Mercado da Ceasa, destaca que as informações que alimentam o aplicativo são coletadas todos os dias por uma equipe de pesquisa no entreposto de Maracanaú e analisadas de forma sistemática. Ele explica que, atualmente, esses dados são encaminhados por e-mail para todo o Brasil e distribuídos no mercado.





Ele reconhece que a velocidade da internet e facilidade de acessar essas informações pelo aplicativo Ceasa de Bolso facilitará bastante a disseminação destes dados, além de acelerar a comunicação entre toda a cadeia produtiva.