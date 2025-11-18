OnlyFans: o que é, como funciona e como se ganha dinheiro

OnlyFans: o que é, como funciona e como os criadores de conteúdo ganham dinheiroSaiba como funciona o OnlyFans, veja como criar conta, entender valores, formas de pagamento e descobrir por que a plataforma ficou tão popular
O OnlyFans se tornou uma das plataformas de conteúdo pago mais populares do mundo, conhecida por permitir assinaturas, venda de conteúdo íntimo e publicações exclusivas.
A presença de famosos na plataforma cresceu nos últimos anos, com cantores, ex-BBBs, criadores de conteúdo adulto e atores encontrando na plataforma uma forma direta e altamente lucrativa de monetizar sua imagem.
No Brasil, nomes como MC Mirella, Anitta, Key Alves, Thomaz Costa e Nizam transformaram assinaturas em ganhos que chegam a cifras de seis e até sete dígitos.
Saiba mais sobre a plataforma, seus conteúdos e como funcionam as questões de segurança para os usuários do OnlyFans.
O que é o OnlyFans e por que ele ficou tão famoso
Criado em 2016, em Londres, o OnlyFans funciona como um clube de assinatura no qual criadores publicam conteúdos exclusivos para quem paga mensalidade. O nome, que significa “Apenas fãs”, resume a proposta: apenas assinantes têm acesso ao material divulgado.
A plataforma explodiu em 2020, durante a pandemia, quando ultrapassou 150 milhões de usuários e atraiu até celebridades.
O sucesso ocorreu principalmente porque o site não impõe restrições rígidas ao tipo de conteúdo, o que o levou a se tornar referência na venda de conteúdo adulto, nudez e material sensual, embora também abrigue posts sobre moda, viagens, receitas, tutoriais e muito mais.
No cenário internacional, celebridades como Iggy Azalea, Cardi B e Bella Thorne movimentam milhões ao oferecer conteúdos exclusivos que vão de bastidores e rotinas pessoais a materiais mais sensuais.
Como funciona o OnlyFans
O OnlyFans opera como uma rede social premium. O usuário cria um perfil e pode se tornar assinante de qualquer criador, pagando em dólar.
Cada perfil define o próprio valor mensal, normalmente entre US$ 4,99 e US$ 50 — aproximadamente R$ 26 e R$ 265, respectivamente —, podendo vender conteúdos avulsos e até liberar acesso mediante gorjetas.
Pessoas interessadas apenas em consumir conteúdo podem criar um perfil comum e assinar individualmente cada criador.
Já quem deseja publicar deve optar por um perfil de criador, no qual é possível monetizar fotos, vídeos, mensagens privadas e materiais exclusivos. A plataforma repassa 80% do valor arrecadado, ficando com 20%.
Como é possível assinar e acessar conteúdos no OnlyFans
Depois de criar a conta gratuita, o usuário precisa cadastrar um cartão de crédito internacional para assinar criadores. As transações aparecem na fatura com o nome “OnlyFans”.
Só maiores de 18 anos podem acessar o site, e todo o conteúdo é protegido por autenticações extras, como o checkout seguro 3D, que pode solicitar códigos de verificação ou SMS para concluir compras. Caso a autenticação falhe, o acesso é negado.
Como os criadores ganham dinheiro no OnlyFans
A renda vem de três frentes: assinaturas mensais, pay-per-view (conteúdo pago individualmente) e gorjetas enviadas por fãs. Em conteúdos sensíveis — como fotos e vídeos íntimos — a variação de preço é grande e depende da popularidade do criador.
Homens costumam cobrar entre US$ 5 e US$ 25 — aproximadamente R$ 26 e R$ 132, respectivamente — por nude, enquanto mulheres chegam a vender imagens por US$ 40, aproximadamente R$ 212. O OnlyFans não estabelece valores mínimos ou máximos, permitindo que cada criador defina sua tabela.
OnlyFans: segurança e privacidade para criadores
Como envolve exposição íntima, o OnlyFans orienta que criadores usem marca-d’água nas imagens para tentar dificultar vazamentos. A plataforma também permite bloquear usuários, restringir interações, ocultar status de atividade e configurar limites de visibilidade.
Para ativar o perfil como criador, é necessário enviar documentos oficiais — RG, CNH ou passaporte — e uma selfie segurando o documento. Os arquivos devem ser legíveis, em PNG ou JPG, com até 7 MB. Além disso, o criador precisa de conta bancária apta a receber transferências internacionais.
O OnlyFans só serve para nudes?
Apesar da fama, a plataforma não se limita a nudez. O fato de não ter políticas restritivas atrai criadores de múltiplas áreas, como:
- fitness;
- cosplay;
- moda;
- viagens;
- beleza;
- cuidados pessoais;
- games;
- receitas;
- humor;
- vlogs;
- tutoriais em geral.
Ainda assim, conteúdos sensuais são predominantes, justamente por não serem permitidos de forma explícita em outras redes sociais.
Existe aplicativo do OnlyFans?
O OnlyFans não possui aplicativo oficial com todos os conteúdos do site. Contudo, a empresa oferece o OFTV, um app disponível para Android e iOS que funciona como um streaming seguro. Nele, não há conteúdo adulto, apenas vídeos sobre saúde, fitness, entretenimento e outros temas.
Plataformas semelhantes ao OnlyFans
O Brasil possui outras opções como a Privacy, que repassa 80% do valor arrecadado ao criador. A diferença é que, na Privacy, conteúdos adultos só podem ser exibidos a usuários que aceitam ver materiais +18, e capas não podem ter nudez explícita.
Outra opção é o Friendsonly, que funciona de forma parecida ao TikTok, mas permite a venda de vídeos sensuais. Há ainda o Loyalfans, que oferece chamadas telefônicas privadas entre fãs e criadores, e o Scrile Connect, sem restrições de conteúdo e sem cobrança de comissão.