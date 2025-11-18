OnlyFans: o que é, como funciona e como se ganha dinheiro

OnlyFans é um serviço de fornecimento de conteúdo adulto / Crédito: Reprodução/Freepik

O OnlyFans se tornou uma das plataformas de conteúdo pago mais populares do mundo, conhecida por permitir assinaturas, venda de conteúdo íntimo e publicações exclusivas. A presença de famosos na plataforma cresceu nos últimos anos, com cantores, ex-BBBs, criadores de conteúdo adulto e atores encontrando na plataforma uma forma direta e altamente lucrativa de monetizar sua imagem.

A plataforma explodiu em 2020, durante a pandemia, quando ultrapassou 150 milhões de usuários e atraiu até celebridades. O sucesso ocorreu principalmente porque o site não impõe restrições rígidas ao tipo de conteúdo, o que o levou a se tornar referência na venda de conteúdo adulto, nudez e material sensual, embora também abrigue posts sobre moda, viagens, receitas, tutoriais e muito mais.

No cenário internacional, celebridades como Iggy Azalea, Cardi B e Bella Thorne movimentam milhões ao oferecer conteúdos exclusivos que vão de bastidores e rotinas pessoais a materiais mais sensuais.

Como funciona o OnlyFans O OnlyFans opera como uma rede social premium. O usuário cria um perfil e pode se tornar assinante de qualquer criador, pagando em dólar. Cada perfil define o próprio valor mensal, normalmente entre US$ 4,99 e US$ 50 — aproximadamente R$ 26 e R$ 265, respectivamente —, podendo vender conteúdos avulsos e até liberar acesso mediante gorjetas. Pessoas interessadas apenas em consumir conteúdo podem criar um perfil comum e assinar individualmente cada criador.

Já quem deseja publicar deve optar por um perfil de criador, no qual é possível monetizar fotos, vídeos, mensagens privadas e materiais exclusivos. A plataforma repassa 80% do valor arrecadado, ficando com 20%. Como é possível assinar e acessar conteúdos no OnlyFans Depois de criar a conta gratuita, o usuário precisa cadastrar um cartão de crédito internacional para assinar criadores. As transações aparecem na fatura com o nome “OnlyFans”. Só maiores de 18 anos podem acessar o site, e todo o conteúdo é protegido por autenticações extras, como o checkout seguro 3D, que pode solicitar códigos de verificação ou SMS para concluir compras. Caso a autenticação falhe, o acesso é negado.