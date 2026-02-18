Ramadã começa nesta quarta-feira, 18; entenda celebração

Ramadã, mês sagrado do Islã, começa nesta quarta, 18; entenda celebraçãoCelebração da religião islâmica é marcada pelo jejum para exercitar a compaixão pelos necessitados. Mês sagrado começa hoje ao redor do mundo
Desde a época do profeta Maomé, o início do jejum é marcado pela aparição da "hilal", como é chamada a primeira lua crescente do nono mês islâmico, o Ramadã. Durante o período sagrado, os muçulmanos jejuam da alvorada ao pôr do sol. É um mês reservado para a aproximação espiritual, para evitar energias negativas e praticar boas ações.
Em 2026, o sagrado Ramadã teve início nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, coincidindo com a Quarta-feira de Cinzas. É raro que as duas datas se encontrem, uma vez que o calendário islâmico é determinado pelas fases da lua, enquanto o gregoriano, seguido pela Igreja Católica, é solar.
Devido essa diferença, o ano muçulmano é de 10 a 11 dias mias curto que o solar, o que faz com que as celebrações islâmicas circulem por todas as estações ao longo dos anos. Entenda, abaixo, o que é o Ramadã e como ele é calculado.
Ramadã, o mês sagrado no qual muçulmanos não comem durante o dia
O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e representa um período sagrada para os mulçumanos, que se abdicam de comida, bebida, fumo e relações sexuais em adoração a Ála (Deus). O jejum, chamado de Saum, é um dos cinco pilares do Islã, servindo para purificar o espírito, desenvolver a gratidão e exercitar a compaixão pelos necessitados.
Tradicionalmente, a tâmara é o primeiro alimento consumido na quebra do jejum. Durante a madrugada, antes do amanhecer, ocorre o "Suhoor", um café da manhã reforçado que prepara os fiéis para a abstinência que segue até o pôr do sol. O Iftar é o nome dado ao jantar de celebração e quebra do jejum ao anoitecer.
Pessoas doentes, idosos, grávidas e lactantes podem se abster do jejum diário caso a prática afete sua saúde ou a do bebê. Também é proibido jejuar durante a menstruação ou sangramento pós-parto. O Ramadã é praticado por mulçumanos que já atingiram a maioridade, independente de onde estejam.
A Mesquita Omar Ibn Al-Khattab em Foz do Iguaçu, por exemplo, é um dos principais pontos de turismo religioso no Brasil e um espaço central para orações e atividades para a comunidade árabe da América-Latina durante o mês sagrado.
Ramadã 2026: como funciona o calendário islâmico
O que determina o começo do Ramadã é o calendário lunar. No entanto, o sistema islâmico difere do calendário gregoriano usado no Ocidente. Enquanto no Brasil o calendário civil marca fevereiro, o calendário religioso entra em seu nono mês.
De maneira tradicional, o início do Ramadã depende do avistamento da crescente da lua. Atualmente o satélite natural está na transição entre as fases Nova e Crescente; embora o ápice da Crescente ocorra apenas no dia 24, o primeiro filete de luz já pode ser avistado no céu, validando o início do mês.
Geralmente, países e comunidades islâmicas ao redor do mundo seguem a determinação da Arábia Saudita. Se a crescente da lua for avistada lá, o Ramadã é oficialmente iniciado no dia seguinte e as demais regiões seguem a liderança.
Vale lembrar que, embora a Arábia Saudita esteja no Hemisfério Norte e o Brasil no Sul, a Lua é vista na mesma fase em ambos, apenas com a orientação visual invertida.